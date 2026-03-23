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明尼蘇達灰狼隊今（23）日上演了一場載入隊史的史詩級逆轉勝。在當家少主愛德華茲(Anthony Edwards)因右膝發炎連續4場缺陣的逆境下，灰狼隊靠著海蘭德(Bones Hyland)狂砍23分，以及全隊在第四節打出瘋狂的16比0攻勢，最終在客場以102：92擊退波士頓塞爾提克，終結了綠衫軍近期的4連勝，更一舉粉碎了灰狼自2005年以來、在波士頓客場長達18連敗的悲慘魔咒。「天啊，這聽起來也太不真實了！」當賽後被記者告知灰狼上一次在波士頓贏球已經是2005年的事情時，本場贏球最大功臣海蘭德忍不住驚呼：「那時候我才5歲而已！這真的太瘋狂了。」此戰海蘭德扛起了球隊的得分重任，全場轟下23分。麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)挹注19分，多桑姆(Ayo Dosunmu)表現全面繳出17分8籃板6助攻，而禁區守護神戈貝爾(Rudy Gobert)也抓下14個籃板並帶有9分。儘管全隊在三分線外開局手感冰冷(前7投僅1中)，但他們依然緊咬戰局。比賽進入決勝的第四節，灰狼一度以80：81落後。此時，海蘭德在右側弧頂飆進一記關鍵三分球，不僅幫助球隊超前比分，更吹響了灰狼反攻的號角。在剩下9分05秒的這段時間內，灰狼掀起了一波摧枯拉朽的16：0猛烈攻勢，直接將綠衫軍打入深淵。其中，因右腳踝扭傷缺陣2場後剛復出的前鋒里德(Naz Reid)扮演了致勝奇兵。他原本在場上表現掙扎，但卻在這波決定勝負的高潮中徹底甦醒，個人連拿8分(包含一次精彩的三分打與一記三分球)，全場11分中有8分集中在最致命的時刻，徹底摧毀了波士頓的主場威能。相較於灰狼的歡慶，慘遭逆轉的塞爾提克則顯得愁雲慘霧。布朗(Jaylen Brown)雖然奮力砍下全場最高的29分，懷特(Derrick White)也有15分進帳，但球隊卻揮霍了最多高達15分的領先優勢。此外，剛從阿基里斯腱手術中復出、今日僅是第8場出賽的當家球星塔圖姆(Jayson Tatum)上半場手感凍結，得分完全掛蛋。雖然他在第三節率隊打出11：0開局，並單節攻下13分，但在第四節卻無力抵擋灰狼的反撲。這場敗仗讓塞爾提克中斷了4連勝，目前在東區排行榜上，僅以0.5場的微弱勝差領先排名第三的紐約尼克隊，東區第二寶座已然拉響警報。