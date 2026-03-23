我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尼克中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）以26分16籃板全面統治巫師，助球隊以145：113大勝對手、豪取本季6連勝，同時完成對巫師系列賽的12連勝。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克今（23）日客場以145：113屠殺巫師，此戰唐斯（Karl-Anthony Towns）砍下26分16籃板、布倫森（Jalen Brunson）轟下23分，率尼克豪取本季6連勝。不僅如此，替補控衛科雷克（Tyler Kolek）在早上才剛替G聯盟球隊狂轟42分，下午立即來到尼克報到，出場不到5分半鐘繳出4投4中（含三分球3投3中）挹注11分。反觀巫師，哈迪（Jaden Hardy）7顆三分球25分的個人表演淪為空響，球隊吞下本季第16連敗，近況慘不忍睹。尼克今日從頭到尾展現壓倒性統治力。上半場就以68：52取得16分領先，進入下半場後更加兇猛，後兩節合計轟下高達77分，投籃命中率飆升至近62%。全場尼克投籃命中率達58.5%，三分球命中率高達53%，罰球更是19投18中、命中率94.7%，幾乎找不到任何弱點。哈特（Josh Hart）三分球3投3中轟下16分，橋斯（Mikal Bridges）貢獻14分6助攻，替補中鋒羅賓遜（Mitchell Robinson）僅出戰17分鐘便5投5中全數命中，輕鬆完成10分10籃板雙位數大功，全面展現尼克陣容的驚人深度。尼克第四節更一度將領先優勢擴大至33分，完全將比賽踩在腳下。這場勝利也讓尼克完成對巫師的系列賽12連勝，是球隊對陣巫師的第二長連勝紀錄，僅次於1992至1995年間的15場連勝。本場比賽的故事主角，無疑是科雷克。他在今天上午才剛代表尼克旗下G聯盟球隊出賽，一人單場轟下驚人的42分；接到球隊緊急召喚後立刻升上NBA，在這場大勝中替補登場不到5分半鐘，4次出手全數命中，其中三分球3投3中再斬11分，以完美的發揮完成令人瞠目結舌的壯舉。巫師方面，哈迪今日展現個人精彩表現，命中7顆三分球轟下25分，吉爾（Anthony Gill）補上18分，但仍無力阻擋尼克的全面輾壓，最終以32分之差飲恨落敗，吞下本季16連敗，球隊近況已陷入難以挽回的深淵。值得注意的是，前鋒錢帕尼（Justin Champagnie）因昨日對陣雷霆時參與鬥毆，且衝突甚至蔓延至觀眾席，遭NBA裁定停賽一場，今日無緣出賽，雪上加霜地削弱了本已捉襟見肘的巫師陣容。