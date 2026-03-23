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2026東亞超級聯賽（EASL）正式落幕，由來自日本的宇都宮皇者以90:81擊敗領航猿奪下冠軍，而陣中的球星比江島慎奪下MVP，36歲的他在賽後記者會上笑喊自己並不老，聯盟還有年紀更大的球員。在冠軍戰中比江島慎手感火燙，首節就飆進4顆三分球轟炸領航猿，全場三分線外6投5中的超高命中率帶領球隊拿下勝利，也被選為本屆東超的FMVP。在賽後記者會上，有記者問比江島慎如何在36歲這個年紀還能保持超水準的球技？他笑回：「我不覺得自己老，畢竟聯賽上還有很多年紀比我大的球員，我的心態是這樣」。不過他也提到在這個年紀動作上確實沒辦法那麼隨心所欲，比江島慎說：「在這種情況下他學會利用錯位、調整節奏及抓時間差等技術來製造空檔，就是一直在調整比賽風格才能走到今天」。最後比江島慎也補充：「我覺得自己的外線投籃比以前更精準，隨著年齡增長去改變打法，這或許是我能維持狀態的主因」。