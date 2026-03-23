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球隊 球員姓名 懲處結果 雷霆隊 米契爾(Ajay Mitchell) 無薪禁賽1場 巫師隊 錢帕尼(Justin Champagnie) 無薪禁賽1場 雷霆隊 威廉斯(Jaylin Williams) 罰款50000美元(約新台幣158萬元) 雷霆隊 華勒斯(Cason Wallace) 罰款35000美元(約新台幣110萬元) 巫師隊 吉爾(Anthony Gill) 罰款35000美元(約新台幣110萬元)

NBA官方針對昨（22）日奧克拉荷馬雷霆與華盛頓巫師爆發的鬥毆事件作出正式懲處。雷霆後衛米契爾（Ajay Mitchell）與巫師前鋒錢帕尼（Justin Champagnie）各被裁定停賽1場並停薪；另有3名捲入衝突的球員遭到罰款，雷霆前鋒威廉斯（Jaylin Williams）被罰款5萬美元，雷霆後衛華勒斯（Cason Wallace）與巫師前鋒吉爾（Anthony Gill）則各被罰款3萬5千美元，5人合計遭罰款超過12萬美元（約新台幣385萬），是近期NBA賽場上規模最大的群體懲處之一。事件發生在上半場末段，吉爾完成得分後，威廉斯與錢帕尼隨即在籃框下爆發激烈的互相推擠，吉爾與米契爾隨後相繼捲入，衝突情勢急遽升級，甚至蔓延到籃框後方的觀眾席區域，直到工作人員緊急介入才恢復秩序。裁判在經過漫長的影像覆審後，判定錢帕尼與威廉斯各獲2次技術犯規並雙雙遭驅逐出場；米契爾與華勒斯則各獲1次技術犯規，同樣被驅逐出場，全場共有4名球員因這起衝突事件被趕出賽場。針對這起嚴重損害聯盟形象的觀眾席大亂鬥，NBA官方毫不手軟，迅速公布了後續的禁賽與罰款名單。其中雷霆隊的威廉斯更因為是主要衝突肇事者之一，收到了全場最重磅的罰金處分：根據聯盟公告，這兩位遭禁賽的球員將立即執行處分。巫師隊的錢帕尼已於週日主場迎戰紐約尼克隊的比賽中服刑，該場比賽巫師慘遭尼克大屠殺苦吞16連敗；而雷霆隊的米契爾則將在週一作客費城76人隊)的賽事中執行禁賽。