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沙加緬度國王今（23）日主場迎戰布魯克林籃網，最終國王在末節讀秒階段，靠著卡特（Devin Carter）的關鍵兩罰，終場以126：122擊敗籃網，國王新秀雷諾（Maxime Raynaud）此戰攻下22分、10籃板的表現，賽後雷諾接受場邊訪問時表示「馬刺有文班亞馬，金塊有約基奇，而國王有我」此番「霸氣宣言」也引發球迷熱議。來自法國的雷諾是在去年NBA選秀會，在第2輪第42順位被國王隊選中的球員，身高216公分、體重113公斤，現年22歲，本季雷諾出賽64場，場均繳出11.7分、7.3籃板、1.3助攻，明星賽後的16場比賽，雷諾更是繳出場均17.9分、9.3籃板的數據，在戰績不佳的國王隊，雷諾獲得了更多的出場機會與發揮空間。雷諾近5場比賽有4場比賽得分突破20分，在對上聖安東尼奧馬刺的比賽，雷諾單場砍下32分、9籃板，隨後在對上費城76人的比賽，再度砍下30分，本場比賽則是拿下22分，連續三場比賽得分突破20分，賽後雷諾帶著墨鏡接受訪問，講出他的霸氣宣言後，引發國王主場一陣歡呼。國王目前僅拿下19勝53敗，本季早早就和季後賽無緣，球隊目前在仍在重建期中，但整體方向依舊不明，雷諾的表現很有可能成為國王重建的基石之一，雷諾具有一定的三分投射能力，加上靈活的禁區腳步，近期的表現也贏得國王球迷的信心。資料來源：《X》