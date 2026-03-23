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中華職棒37年即將熱血開打，中信兄弟將於3月29日臺中洲際棒球場迎來萬眾矚目的主場開幕戰，號召廣大球迷進場，共同見證嶄新球季的起點。今年球團不僅在戰力上全面升級，場內外活動更全面進化，為球迷帶來耳目一新的觀賽體驗，且今日也正式公布年度口號「奪還」，象徵全隊將以強勢姿態全力拚戰，誓言奪回榮耀，此外，新球季主題曲由金曲歌王蕭煌奇跨界製作，於本周末開幕戰首度公開獻唱。本季亮點之一，為中信兄弟與國際知名能量飲料品牌 Red Bull 展開合作，雙方攜手為球場注入更多活力與創意。備受球迷喜愛的「全壘打頭盔貼紙」也將迎來全新改版，以更具速度感與能量感的設計強勢回歸。未來每當兄弟打者轟出全壘打，貼上全新全壘打專屬視覺貼紙，將成為球場上最熱血的經典時刻之一。除了與品牌合作升級外，今年球團也在音樂面帶來重量級驚喜。中信兄弟2026年度主題歌曲特別邀請金曲歌王蕭煌奇跨界操刀製作，親自作曲並領銜主唱，以其極具感染力的嗓音，詮釋兄弟精神與拚戰到底的信念。歌曲融合熱血與感動元素，預計將成為球迷應援時最具代表性的旋律，同時，蕭煌奇也將於開幕戰當日擔任表演嘉賓，親自於開幕儀式中首度現場演唱年度主題歌曲，為中信兄弟新賽季揭開最震撼的序幕，點燃整座洲際棒球場的激情。本次洲際主場開幕戰將於3月29日（日）登場，由中信兄弟對戰富邦悍將。當日14:00開放球迷進場，16:00將開始舉行賽前開幕儀式，17:05正式開打。提醒球迷朋友提早入場就座，一同欣賞精彩的開幕表演，為新球季揭開最熱血的序幕。中信兄弟新球季將以「奪還」為核心精神，從球員表現到球場娛樂體驗全面升級，期待帶給球迷前所未有的感動與震撼。洲際開幕戰不僅是一場比賽，更是一場屬於所有中信兄弟球迷的盛大派對，誠摯邀請球迷進場應援，一同用吶喊與掌聲，迎接嶄新球季的到來！