我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL 職籃例行賽職籃例行賽昨（22）日臺北台新戰神主場96：118不敵福爾摩沙夢想家，不過雷蒙恩在比賽終了前完成一記隔人暴扣的灌籃，直接預約本季最佳好球。這場比賽在第四節比賽剩下5秒左右，戰神球星雷蒙恩直接起跳把球塞進籃筐，夢想家200公分長人李德威也無法封阻，雖然球隊落敗，但雷蒙恩這記隔人暴扣在比賽尾聲增添亮點。這場比賽雷蒙恩出賽36分鐘，攻下11分3籃板2助攻1抄截，可惜球隊還是大比分敗給夢想家。雷蒙恩這個「驚天一扣」，引起粉絲熱烈討論，球迷也在網路上留言表示「這應該是年度灌籃了，除非後面有更強的」、「這球真的帥」、「預約年度最佳好球」等留言。