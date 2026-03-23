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▲台灣旅日好手徐若熙憑藉春訓優異的表現，強勢擠進軟銀開季的6人先發輪值名單中。（圖／記者林柏年攝）

日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）代表古巴出戰世界棒球經典賽（WBC）後，至今仍未能返回日本歸隊，確定不會進入球隊的開季先發輪值陣容。對此，軟銀投手教練倉野信次（Kurano Nobuji）對外說明了最新狀況。古巴近期因嚴重燃料短缺，多次爆發大規模停電，導致對外通訊極度困難，倉野信次表示：「航班情況我們已確認，今天不會抵達。」他指出，莫伊尼洛預計仍能在開幕戰前趕回球隊。莫伊尼洛在剛結束的WBC中代表古巴出賽，但古巴國內近期因燃料嚴重短缺而多次引發大規模停電，對外聯絡管道受到嚴重影響，也直接衝擊了他返日的航班安排。倉野信次確認，莫伊尼洛今日無法如期抵達日本，因此確定缺席開季先發輪值的名單。對軟銀而言是一大變數，因為莫伊尼洛正是去年洋聯年度最有價值球員（MVP）。上季他登板24場，繳出12勝3敗、防禦率1.46的頂尖成績單，整季167局投球共送出172次三振，表現稱霸整個洋聯，是軟銀投手陣最重要的支柱。莫伊尼洛確定缺席的情況下，軟銀本季採用6人先發輪值制，全部人選均已定案。開幕戰先發重任將由上澤直之掛帥擔綱，其餘5人依序為大關友久、旅日好手徐若熙、松本晴、大津亮介，以及美籍投手史都華（Carter Stewart Jr.），陣容相當豪華。倉野信次同時透露，莫伊尼洛預計仍能在開幕戰前趕回球隊，屆時將視其狀態調整後續出賽安排。