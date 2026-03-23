我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇嵐鴻已於本週稍早造訪教士主場，參觀設施並與球隊王牌投手達比修有（Yu Darvish）見面。蘇嵐鴻受訪時透露，自己從小就是達比修的忠實粉絲，也正因為偶像的影響，他選擇身披11號球衣。（圖／取自97.3 The Fan X）

2026年的大聯盟春訓「新秀對抗賽」中，年僅19歲的台灣右投蘇嵐鴻身披聖地牙哥教士隊戰袍，用短短11球、2次三振、最快飆破156公里(97英哩)的完美初登板，引起球迷的高度關注。這位去年底才以77.5萬美元簽約金加入教士農場第15名的新星，憑藉超越年齡的投球機制、頂級火球加上兩顆獲得高標評分的變化球，成為台灣棒球迷熱議的話題。他究竟具備什麼樣的魔力？與林昱珉、林維恩等台灣現役旅美好手相比，他的定位又在哪裡？要真正理解蘇嵐鴻的潛力，必須從《MLB Pipeline》給予他的詳細球探評價說起。直球方面，報告原本評估他的均速落在89至94英哩，但近期實戰數據已讓這個估算被徹底顛覆，他的四縫線速球均速已飆升至96.3英哩（約155公里），最快更達到97英哩（約156公里）。這證明了他185公分的修長身型，隨著春訓的重量訓練，正在將潛在的爆發力迅速兌現。更讓球探驚艷的是他的兩顆變化球，雙雙獲得高標55分評價。一顆是70英哩出頭、具備大角度下墜的曲球，另一顆則是79至83英哩的滑球，在他高中時期就已是U18世界盃戰場上的大殺器。此外，球探報告特別點出他「流暢且輕鬆的發力動作」，這意味著他的投球機制不費力且容易重複，不僅能有效降低受傷風險，更讓他在任何球數下都能精準掌控多種球路，是他未來站穩先發輪值最重要的核心優勢。對比效力於響尾蛇體系的林昱珉，雖然林昱珉擁有極高成熟度的投球策略與極品變速球，是新秀中「地板最高」的代表，但受限於身材與約90至93英哩的直球均速，發展天花板相對明確。相比之下，蘇嵐鴻擁有156公里的頂級火球基礎，更符合現代大聯盟對「強力右投」的剛性需求，天花板無疑更高。若對比同為高大瘦長型、效力運動家體系的林維恩，兩人的發展軌跡極為相似，皆在U18世界盃發光發熱。但蘇嵐鴻在競爭更為激烈的右投環境中，能迅速將球速提升至97英哩，並具備兩顆優質且成熟的變化球，這讓他的武器庫更具深度，未來在農場的晉升軌跡上有望更加迅速。儘管天賦出類拔萃，蘇嵐鴻目前最大的隱憂仍是過於單薄的身體；目前體重僅約68公斤的他，雖然憑著極佳的身體協調性投出火球，但若要應付美國職棒漫長且高強度的完整賽季，進一步增肌強化下盤絕對是當務之急。幸運的是，教士球團對他的重視程度遠超預期，甚至特別安排了同為11號的傳奇旅美名將達比修有親自給予他飲食建議與訓練指導。若蘇嵐鴻能順利讓身體素質趕上他那已超越年齡的心智成熟度與投球機制，這位私下愛看台灣啦啦隊表演的冷酷火球男，絕對有本錢在未來5年內，成為大聯盟投手丘上最耀眼的台灣新看板。