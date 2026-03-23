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桃園璞園領航猿昨（22）日於東亞超級聯賽（EASL）冠軍戰不敵日本強權宇都宮皇者，連續兩年抱回亞軍獎盃。儘管與冠軍擦身而過，但領航猿全隊今（23）日分批搭機返台時，在萬呎高空上收穫了最溫暖的驚喜。長榮航空機長特別在機上廣播中向球員致敬，大讚他們是「台灣籃球的驕傲」，讓機上響起熱烈掌聲。領航猿部分球員與教練團今日搭乘長榮航空班機從澳門返台。航行途中，機長特別開啟廣播，向機上的領航猿球員致意：「我們也要歡迎我們的特別來賓，我們桃園領航猿的球員。恭喜你們在東亞超級聯賽拿下亞軍，也感謝你們在國際賽上發光發熱、為台灣籃球爭光。歡迎歸國，你們是我們的驕傲！」這段突如其來的驚喜廣播，讓機上的乘客隨即爆發出熱烈的掌聲與歡呼聲，場面十分動人，讓這趟有點遺憾的奪銀之旅最終還是畫下一個溫馨的句點。回顧昨日賽事，領航猿開局手感冰冷，遭宇都宮皇者球星比江島慎與高島紳司的三分球狂轟猛炸，首節便落後高達26分。儘管第二節起領航猿逐漸找回節奏，陳將双與洋將葛拉漢聯手追分，下半場當家球星盧峻翔也單節進帳10分，一度將比分追至個位數差距，可惜最終仍無法挽回開局劣勢，以9分之差落敗。此役領航猿以葛拉漢拿下23分表現最佳，阿提諾貢獻18分，盧峻翔則挹注15分。宇都宮皇者則是洋將紐比爾（D.J. Newbill）挺身而出，攻下21分帶走勝利。連兩年在東超決賽舞台與冠軍擦身而過，領航猿球星盧峻翔在昨日賽後感性表示：「遺憾好像刻在我人生裡。」他對自己此役三分球8投1中的低迷手感感到抱歉，認為這將是未來必須面對的課題。儘管沒能帶回冠軍獎盃，仍有大批「橙客」在賽後於澳門場館外守候。盧峻翔看到粉絲熱情擊掌支持，直言雖然對球迷感到抱歉，但也更有動力在接下來的聯賽中展現「更不一樣的命中率」。