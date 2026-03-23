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效力韓華鷹的台灣旅韓好手王彥程，今（23）日官辦熱身賽交手NC恐龍再獲上場機會，第五局起接替老大哥柳賢振後上場，用83球吃完最後5局，僅被打出3安打失1分，最快球速達到148公里，表現可圈可點，熱身賽三度登板防禦率僅2.92，被韓媒認為高機率開季一軍出發，並扛下第5號先發。韓華鷹本場推派陣中傳奇左投柳賢振先發，這是他熱身賽首度上場，先發主投4局被打出4支安打、2保送、2三振，失掉3分後退場，第五局起，教練團改由王彥程上場接替。王彥程本場最終用83球就扛下最後5局投球任務，僅被敲出3支零星安打、1保送、4次三振，唯一失分是被朴健祐敲出陽春砲，賽後防禦率下修至2.92。韓職與中職相同，都在本周末28日迎來開幕戰，明日就是官辦熱身賽最後1天。日前韓媒曾透露作為亞洲外援的王彥程，是韓華鷹預定的開季第5號先發，若按照時程，將會在4月2日貢獻韓職生涯首秀，屆時對手為KT巫師。