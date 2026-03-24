我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟休賽季備妥6洋投先發，大部分投手仍在調整中，新洋投陶樂最近一次出戰回穩，中繼2局無失分。（圖／中信兄弟提供）

中華職棒37年官辦熱身賽進入最後2天賽程，上週仍處在第4名的富邦悍將，靠著單周4勝排名直接衝到第一，往熱身賽4連霸發起挑戰，第2則是休賽季做出不少補強的台鋼雄鷹，靠單周3勝爬上第2，至於暫居3、4名的人氣球隊中信兄弟、統一獅，則分別面對投、打兩端不同的調整課題，統一獅團隊投手ERA+130.2居冠，OPS+91.8則墊底，黃衫軍則是因上周4戰丟掉23分，ERA+僅85.2，排在全聯盟第5。富邦悍將上周開打前僅1勝2敗1和，但先後面對樂天桃猿2場、味全龍與統一獅，單周4戰全數勝出，且皆為低比分投手戰，戰績一口氣拉抬至5勝2敗1和排名首位，距離第2的台鋼雄鷹有1場勝差，本周兩隊都各自還有2場比賽，最終排名仍有懸念。熱身賽至今團隊投打表現最佳的球隊，打擊端為上季總冠軍樂天桃猿，連同昨戰5：3力克味全龍，熱身賽僅2場得分在2分以下、1場3分，其餘皆能攻下5分，團隊得分40分、純長打率（ISO）.117皆為熱身賽第一。打線上最大亮點莫過於扛下開路先鋒的新秀何品室融，歷經去年季後賽洗禮，今年熱身賽全力衝刺，累積27打席就敲出10安打、其中包含4支長打，開季極高機率一軍出發，甚至空降先發外野。投手端則以統一獅最為出色，團隊防禦率2.77為斷檔式領先，主因在於投手至今吃下71.1局中，僅被打出1轟，除洋投表現調整到位外，備受期待的2024年第二輪小將張宥謙，累積10.1局無失分也貢獻良多。相比於穩定的投手戰力，統一獅打擊端就有不小調整空間，打擊率、長打率皆排在聯盟後段班。中信兄弟部分，熱身賽首周以2勝1敗開局，但上周4戰丟掉23分失血，目前團隊投手ERA+85.2，僅領先練兵為主的台鋼雄鷹（80.3），與前段班有不小落差，但打擊端表現就相對穩定，團隊打擊率2成69排在第2，上周對樂天桃猿曾單場攻下12分大進補。但攤開細部數據，中信兄弟打擊隱憂在於長打輸出，團隊308打席僅打出13支長打，純長打率.058排在最後一名，也是熱身賽至今唯一仍未開轟的球隊。