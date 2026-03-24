洛杉磯道奇隊於22日（台灣時間23日）正式宣布，將南韓籍內野手金慧成（Hye-seong Kim）下放至3A奧克拉荷馬市，這意味著他將連續兩年從從小聯盟開季。儘管金慧成在春訓熱身賽繳出超過4成打擊率的優異表現，卻仍因合約中的「選擇權」條款遭到犧牲，引發南韓媒體群情激憤，甚至出現「不惜一切代價離開道奇」的過激主張。
數據勝過競爭對手卻落選 韓媒質疑：還有什麼好證明的？
根據南韓媒體《MK Sports》報導，27歲的金慧成在今年春訓表現極其出色，出賽9場繳出打擊率4成07、1支全壘打、6分打點及5次盜籃的驚人數據。相較之下，與他競爭二壘位置的新秀弗里蘭（Alex Freeland）打擊率僅有1成16，且吞下多次三振。
韓媒指出，金慧成展現了全方位的宰制力，卻依舊被送往3A，這種選擇令人難以理解。報導甚至質疑，這項調度是否帶有對金慧成參加世界棒球經典賽（WBC）表現不佳的「懲罰性意味」，並痛批道奇隊正在浪費一名處於巔峰期球員的職業生涯。
金慧成合約內容無法拒絕被下放
另一家南韓媒體《Mania Times》則深入解析金慧成遭下放的深層原因，將其形容為「大谷浪漫產生的悲劇」。報導揭露，金慧成當初透過入札制度挑戰大聯盟時，洛杉磯天使隊曾開出5年2800萬美元、保證二壘先發席位，且附帶「拒絕下放小聯盟」條款的優渥合約。然而，為了實現「與大谷翔平同隊並奪冠」的夢想，金慧成最終選擇與道奇簽下僅有3年總額1250萬美元、且不含拒絕下放權的合約。
記者姜海英指出，正因為合約中缺乏保障，道奇隊僅將金慧成視為「隨時可以下放的保險工具」，以便靈活調度名單空間。這種為了追逐夢想而放棄生存權（拒絕權）的結果，引發部分南韓球迷冷嘲熱諷。
韓媒強烈建議：尋求交易或重返母隊
面對目前的僵局，南韓媒體一致認為金慧成不該在 3A 虛度光陰。報導呼籲其代理人應展現強硬態度，「執拗且堅持地向道奇要求交易」。《MK Sports》甚至建議，如果道奇隊拒絕放人，金慧成應考慮直接解除合約，回到南韓職棒（KBO）母隊培證英雄。報導強調：「無論道奇多麼有名，都沒有必要在一個不認可你價值的團隊中浪費青春。」
金慧成為韓國職棒培育出的頂尖內野手，曾獲得金手套獎肯定，目前效力於洛杉磯道奇體系，致力於在大聯盟證明自己的身價。
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根據南韓媒體《MK Sports》報導，27歲的金慧成在今年春訓表現極其出色，出賽9場繳出打擊率4成07、1支全壘打、6分打點及5次盜籃的驚人數據。相較之下，與他競爭二壘位置的新秀弗里蘭（Alex Freeland）打擊率僅有1成16，且吞下多次三振。
韓媒指出，金慧成展現了全方位的宰制力，卻依舊被送往3A，這種選擇令人難以理解。報導甚至質疑，這項調度是否帶有對金慧成參加世界棒球經典賽（WBC）表現不佳的「懲罰性意味」，並痛批道奇隊正在浪費一名處於巔峰期球員的職業生涯。
金慧成合約內容無法拒絕被下放
另一家南韓媒體《Mania Times》則深入解析金慧成遭下放的深層原因，將其形容為「大谷浪漫產生的悲劇」。報導揭露，金慧成當初透過入札制度挑戰大聯盟時，洛杉磯天使隊曾開出5年2800萬美元、保證二壘先發席位，且附帶「拒絕下放小聯盟」條款的優渥合約。然而，為了實現「與大谷翔平同隊並奪冠」的夢想，金慧成最終選擇與道奇簽下僅有3年總額1250萬美元、且不含拒絕下放權的合約。
記者姜海英指出，正因為合約中缺乏保障，道奇隊僅將金慧成視為「隨時可以下放的保險工具」，以便靈活調度名單空間。這種為了追逐夢想而放棄生存權（拒絕權）的結果，引發部分南韓球迷冷嘲熱諷。
韓媒強烈建議：尋求交易或重返母隊
面對目前的僵局，南韓媒體一致認為金慧成不該在 3A 虛度光陰。報導呼籲其代理人應展現強硬態度，「執拗且堅持地向道奇要求交易」。《MK Sports》甚至建議，如果道奇隊拒絕放人，金慧成應考慮直接解除合約，回到南韓職棒（KBO）母隊培證英雄。報導強調：「無論道奇多麼有名，都沒有必要在一個不認可你價值的團隊中浪費青春。」
金慧成為韓國職棒培育出的頂尖內野手，曾獲得金手套獎肯定，目前效力於洛杉磯道奇體系，致力於在大聯盟證明自己的身價。