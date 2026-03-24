根據日本媒體《體育報知》報導，效力於洛杉磯道奇隊的巨星大谷翔平，在本月剛落幕的2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）中所穿著的一件日本隊客場藍色球衣，於22日（台灣時間23日）在大聯盟官方拍賣網站以150萬10美元（約合新台幣4800萬元）的天價成交。這件球衣正是他在小組賽對陣中華隊時所穿著，引發了全球收藏家激烈的爭奪。
結標金額翻漲10倍！拍賣會上演298次瘋狂出價
根據拍賣數據顯示，這件大谷翔平穿過的客場球衣共吸引了驚人的「298」次投標，競爭過程極其焦灼。回顧2023年第五屆WBC，大谷翔平在對陣澳洲隊時穿過的客場球衣落槌價為12萬6110美元（當合新台幣400萬元），本次拍賣金額足足飆漲了超過10倍，再次刷新棒球球衣的拍賣價值紀錄。
大谷翔平在本屆經典賽中代表日本隊出戰4場，展現出恐怖的長打火力，共計13打數敲出6支安打，包含3發全壘打，繳出4成62打擊率、7分打點、OPS（攻擊指數）1.842的超人數據。憑藉此表現，他也成功入選本屆WBC的全明星隊最佳指定打擊（Best Nine）。
日本隊無緣衛冕 大谷人氣不減
雖然日本隊在14日（同15日）的八強賽對陣委內瑞拉時，大谷翔平雖敲出首打席全壘打，但球隊最終惜敗，寫下隊史首度止步8強的遺憾，但這絲毫不減大谷翔平個人裝備的收藏價值。
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根據拍賣數據顯示，這件大谷翔平穿過的客場球衣共吸引了驚人的「298」次投標，競爭過程極其焦灼。回顧2023年第五屆WBC，大谷翔平在對陣澳洲隊時穿過的客場球衣落槌價為12萬6110美元（當合新台幣400萬元），本次拍賣金額足足飆漲了超過10倍，再次刷新棒球球衣的拍賣價值紀錄。
大谷翔平在本屆經典賽中代表日本隊出戰4場，展現出恐怖的長打火力，共計13打數敲出6支安打，包含3發全壘打，繳出4成62打擊率、7分打點、OPS（攻擊指數）1.842的超人數據。憑藉此表現，他也成功入選本屆WBC的全明星隊最佳指定打擊（Best Nine）。
雖然日本隊在14日（同15日）的八強賽對陣委內瑞拉時，大谷翔平雖敲出首打席全壘打，但球隊最終惜敗，寫下隊史首度止步8強的遺憾，但這絲毫不減大谷翔平個人裝備的收藏價值。
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