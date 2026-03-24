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▲雖然大谷翔平所屬的日本隊在8強賽就出局，但賽事的整體熱度絲毫不減，冠軍戰美國收視人數達到1078.4萬人次。（圖／美聯社／達志影像）

▲委內瑞拉在決賽中以3：2力退地主美國隊，奪下隊史首座世界冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲費仔轉發中華隊大合照，告白「我愛這支球隊」，WBC於他而言如夢一場。（圖／翻攝自IG@stu_fairchild4）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

第6屆世界棒球經典賽在3月18日委內瑞拉以3比2擊敗美國隊之後，正式畫下句點。回想起20年前的首屆賽事，現在的經典賽無論是收視人口、球員的重視程度都已不可同日而語，雖然整體規模、效益距離FIFA世界盃足球賽仍有一段差距，卻看得出已經逐漸有了全球頂級國際大賽的架勢。經典賽的成長可以分兩個方面來看，一是觀眾的投入，一是情感面的昇華，先看看前一項好了。雖然大谷翔平所屬的日本隊在8強賽就出局，但賽事的整體熱度絲毫不減，冠軍戰美國收視人數達到1078.4萬人次，比3年前的美日冠軍戰成長了128%，刷新賽史單一賽事新紀錄，而這屆平均每場收視人數為129.4萬，比上屆成長156%。在進場觀眾人數方面，全部47場比賽總人次達到161萬9839人，較2023年上一屆的130萬6414人成長了24%，如果比起2006年第一屆的39場74萬0451人次，平均每場進場觀眾人數更是成長了81.5%。奪冠的委內瑞拉，其國內的收視資訊和球迷投入程度不容易取得，日本國內瘋狂的程度不輸上一屆，但轉播平台變成串流的Netflix，收視族群也比較難統計，不如就來看看我們自己的部分。至目前為止，國內比較有效率地公布經典賽收視資訊的是MOD的愛爾達體育台，中華隊4場比賽平均收視率1.08，平均最高收視率1.51，相較於上一屆的平均收視率0.78、平均最高收視率1.01，成長了大約4成。當然，這個收視狀況還是比不是2013年那次，當時在台中洲際球場的台韓戰，以及東京巨蛋的台日戰，緯來體育台的AC尼爾森收視率分別是誇張到驚人的12.17、18.77，雖然收視計算基數跟現在不同，但絕對上難以超越的標準。然而時空不同，台灣棒球的實力與人口在這十多年來也已有所成長，更讓人驚艷的是東京巨蛋進場的台灣觀眾人數，撇開地主日本隊3場比賽，中華隊對澳洲、捷克和韓國的進場人數分別是40523、40522和40584，相較於日本場也不過少了不到2千人。這樣的數字，以及現場台灣球迷的聲勢讓日本、韓國和美國媒體先後大喊不可思議，是什麼原因能讓數量如此驚人的台灣人願意花那麼多錢出國看比賽、消費呢？甚至我們都知道，還有難以計數的台灣人搶不到票，卻還是願意飛到日本共襄盛舉。雖然大抵上只舉出美國收視率和進東京巨蛋的台灣觀眾人數兩種現象，但我們還是能夠知道，經典賽這個經濟體的規模絕對是以倍數來飆增的。回過頭來看看冠軍戰，委內瑞拉靠著9局上Eugenio Suárez的適時安打，以3比2擊敗美國隊，贏得首座世界棒球經典賽冠軍之後，差不多所有的隊員都哭了。而在另一方，包括8局下轟出追平2分彈的Bryce Harper在內，美國隊好幾位超級球星都流下悔恨的眼淚。這個賽後的瞬間讓我呆了一下，然後回想了一下整屆大賽過程中的一些點，像是中華隊在延長10局擊敗韓國後，好多選手都哭成淚人兒，像是去年國聯賽揚獎得主Paul Skenes在幫助美國隊擊敗多明尼加後，直言自己遭遇了生涯所面對過的最強打線。伴隨而來的感受就是一種極端的「反差」。因為我又想起了20年前的第一屆，那個第一次有大聯盟現役選手參與的國際賽中，美國隊給人的感覺就像是「我們隨便組一隊就能奪冠」，那些有著不少大聯盟好手加入的球隊，像是多明尼加、委內瑞拉和波多黎各，雖然球隊氛圍還是有著「為國爭光」的榮譽感，但不可否認的，當時一個個大咖球星，感覺好像是在面對春訓比賽。一屆接著一屆的大賽，給了「棒球最高殿堂」一些警示，首先，經典賽不是春訓比賽，是要拼輸贏的，其次，為了國家榮耀而爭戰的賽事，氣氛可不是平常的賽季例行賽能比的。然而，最重要的一點是，這個世界上並非只有大聯盟才有真正好的選手，甚至他們還見識了像是日本武士隊那種為了爭冠所做出的努力、投入的心思與資源。於是，棒球比賽不再只是日常的娛樂，而是有了過去沒有的儀式感，畢竟身為一位棒球選手，你不一定有這種能夠為自己國家拚盡全力，只為爭取最高榮譽的機會，這也是美國隊的洋基球星「法官」Aaron Judge為什麼會說出「這裡比世界大賽更大、更棒」的話。「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在台韓大戰過所說的話很適合做為總結，「在我在大聯盟的打球經驗中，經常也是有著很多觀眾在看比賽的，經常有很多球迷非常關心他們支持的球隊。而這項賽事（經典賽）不同之處在於，當球員是為自己的國家出賽時，站在場上會感受到完全不同層級的熱情。第一輪只有4場比賽，而不是162場，因此會感覺到球迷對於每一球都是全神貫注地投入，他們和我們一起經歷比賽的每一個時刻，就好像與我們同生共死一般。」經典賽真的成長得非常多，收視率、觀眾人數都是，但更讓人驚喜的是，有更多的球員更在乎這項賽事，更了解比賽。