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密爾瓦基公鹿今（24）日正式宣布釋出後衛湯瑪斯（Cam Thomas）。湯瑪斯於今年2月8日在遭布魯克林籃網裁員數日後與公鹿簽約，在密爾瓦基出賽18場，場均貢獻10.7分。這位24歲的得分型後衛此前曾在接受媒體採訪時，暗諷前東家籃網「不相信任何人」，如今又遭公鹿放棄，再度回到自由市場等待新的機會。由於他是在3月1日截止日之後才完成簽約，若他最終落腳一支季後賽球隊，將無緣參與本季後賽，這也成為他尋找新東家時最大的談判障礙。湯瑪斯本季在籃網出賽24場，場均貢獻15.6分，是全隊本季得分輸出第二高的球員，表現不俗。然而，籃網球隊據報長期積極尋求將他交易出去，最終在2月份轉會截止日前未能找到任何願意出手的買家，只得無奈選擇直接釋出。轉投公鹿後，湯瑪斯曾在接受《紐約郵報》記者史帝凡·邦迪（Stefan Bondy）採訪時，藉機對前東家放了一把火：「他們不相信任何人。」這段直白的砲轟言論在球迷間廣泛流傳，也讓他離開籃網的過程更增添了幾分戲劇色彩。翻開湯瑪斯的生涯履歷，他在NBA打了5個球季，累積場均15.2分、2.5籃板、2.1助攻，投籃命中率43.5%、三分命中率34%、罰球命中率85.1%，是一位具備相當穩定得分能力的標準射手型後衛。他在2021年NBA選秀中以第27順位被選中，出道便展現出高於順位的得分能力。然而，儘管帳面數據相當可觀，湯瑪斯如今卻面臨尋找下一個落腳點的現實困境。最大的障礙在於，由於他是在3月1日截止日之後才完成與公鹿的簽約，根據NBA規定，若他接下來加盟任何一支季後賽球隊，將喪失本季後賽的出賽資格。這項限制大幅降低了競爭球隊的簽約意願，讓他的市場價值在關鍵的賽季衝刺階段大打折扣。