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近期勢不可擋、豪取9連勝的洛杉磯湖人隊，今（24）日前往底特律客場挑戰東區戰績第一的活塞隊。儘管湖人三巨頭全力反撲，一度克服16分落後反超比分，但活塞隊在主將坎寧安（Cade Cunningham）缺陣下展現極強韌性，憑藉後衛詹金斯（Daniss Jenkins）關鍵時刻的致勝跳投，最終以113：110氣走紫金軍團，終結了湖人的連勝神話。比賽開局，唐西奇展現強大統治力，單節狂轟17分，率領球隊壓制對手。然而進入第二節，湖人進攻突然熄火，唐西奇單節得分掛零，加上詹姆斯（LeBron James）上半場外線失準同樣沒有分數進帳，活塞趁勢發起反攻，一度建立起16分的領先優勢，半場結束時湖人以13分落後進入中場休息。雙方易籃再戰後，湖人找回節奏，唐西奇校正回歸，全場29投11中還是砍下32分、7籃板、6助攻與3抄截。里夫斯（Austin Reaves）也穩定輸出，貢獻22分。值得關注的是，近期主動調整定位、退居隊內第三進攻選擇的詹姆斯，雖得分效率不若以往，全場僅出手12次，但仍以全能身手帶動全隊，繳出12分、9籃板、10助攻及1阻攻 的準大三元數據。可惜湖人在決勝節最後關頭防守出錯，未能擋住對方的關鍵一擊。活塞隊本場比賽雖缺少因氣胸缺陣的當家球星坎寧安，但頂替先發的詹金斯成為最大奇兵。他抓住唐西奇防守端較弱的破綻，全場砍下30分並送出8次助攻，更在比賽最後關頭投進超前比分的後仰跳投，澆熄湖人的反撲氣焰。此外，內線大閘杜倫（Jalen Duren）也挹注20分、11籃板的雙十表現，守住東區龍頭寶座。結束這場激烈的強強對決後，湖人戰績來到45勝26敗，依舊穩居西部第3。紫金軍團將獲得一天的喘息時間，隨後繼續東征之旅，前往挑戰正處於重建期、瞄準狀元籤的印第安納溜馬。外界普遍看好實力佔優的湖人能迅速調整狀態，在印城取得勝利。