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洛杉磯道奇今（24）日在主場迎戰洛杉磯天使的熱身賽中，原定擔任開季第4號先發的日籍強投佐佐木朗希踢到大鐵板。他在首局登板竟連一個出局數都無法抓下，單局狂送4次四壞球，並因連續兩次擠兌保送丟分後慘遭撤換，最終留下防禦率高達13.50的慘澹數據，現場道奇球迷也因其荒腔走板的控球陷入騷然。佐佐木朗希今日首局面對首名打者奈托（Zach Neto）便投出觸身球，隨後面對強打楚奧特（Mike Trout）雖擊出二壘滾地球，卻因隊友野手選擇未能抓下出局數。隨後，佐佐木朗希的控球徹底走鐘，接連保送夏努爾（Nolan Schanuel）與索萊爾（Jorge Soler）送分。儘管投手教練普萊爾（Prior）緊急上台安撫，但佐佐木朗希仍對下一棒蒙卡達（Yoan Moncada）投出單局第3次、也是連續第2次擠兌保送，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）隨即上場換人。佐佐木朗希此役共投31球，僅13顆好球，接手的中繼投手也未能守住，讓他總計失掉4分。過程中，當球審好不容易喊出好球時，現場看台甚至出現嘲諷意味濃厚的掌聲。雖然佐佐木朗希早已內定為3月30日（台灣時間31日）對陣守護者隊的開幕系列賽第4戰先發，但他在春訓熱身賽的表現令人擔憂。總計4場出賽中，他僅投6.2局就狂飆10次三振，但也伴隨著多達9次保送，制球力不穩成為他挑戰大聯盟的首要難題。總教練羅伯斯賽前曾點評：「他在速球與指叉球的使用上有進步，這是正向的，但在效率方面，尚未達到我們期待的水準。」與此同時，擔任道奇第1棒指定打擊的大谷翔平（Shohei Ohtani）也在首局登場，面對天使左投德特默斯（Reid Detmers）擊出二壘滾地球出局。大谷翔平預計將在明日熱身賽最終戰先發登板，隨後便迎接26日的例行賽開幕戰。道奇隊今年組成的「日本三本柱」輪值，除了王牌山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）表現穩健外，佐佐木朗希今日的崩盤無疑為球隊敲響警鐘。如何在開季前找回準心，將是這位24歲火球男最迫切的課題。