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NBA例行賽近期氣勢如虹的洛杉磯湖人踢到了鐵板，今（24）日面對底特律活塞的強力挑戰，湖人當家球星唐西奇(Luka Doncic)雖然全場狂轟32分7籃板6助攻，並達成生涯第5000個運動戰進球的輝煌里程碑，但在第四節讀秒階段的關鍵絕平三分球卻慘投出「麵包」。最終湖人以110：113惜敗活塞，遺憾終止了近期的9連勝高潮，唐西奇連續10場得分突破30大關的神級紀錄也無奈淪為「里程悲」。賽前剛獲選為西區單周最佳球員的唐西奇，上周繳出驚人的場均42.3分與6.3助攻，帶領湖人打出4勝0敗的完美戰績。在此役首節，他依舊展現了極強的求勝企圖心，甚至為了爭搶球權不惜飛撲到場外。不過，正是這次搏命救球導致他腿部出現不適，一度必須下場接受防護員處理。儘管帶著腿傷，唐西奇在第一節仍以11投5中的高效率狂砍17分，幾乎以一己之力支撐起湖人全隊單節僅拿27分的貧乏進攻。無奈連續客場作戰的疲勞與腿部傷勢很快就找上了他。進入第二節後，唐西奇上場7分鐘內4次出手全數落空，單節得分直接掛蛋。這種明顯體力透支的狀況，讓湖人在半場打完便陷入了苦戰的泥淖。易邊再戰後，面對最多高達16分的落後深淵，湖人後衛里夫斯(Austin Reaves)化身第三節的先鋒，單節個人狂飆14分，成功帶起球隊反攻氣勢。稍作喘息的唐西奇也終於打破得分荒，不僅助攻隊友飆進三分，更親自操刀命中一記高難度的轉身撤步三分球，帶領湖人打出一波20比6的瘋狂高潮。三節打完，唐西奇已累積28分6籃板5助攻，幫助湖人將分差大幅縮小，重新看見逆轉的曙光。比賽進入令人窒息的決勝第四節，唐西奇先在場下稍作休息，由老將詹姆斯(LeBron James)與里夫斯帶領球隊死咬比分。唐西奇在剩下7分25秒時重新披掛上陣，並在比賽最後1分36秒率領湖人打出一波7比0的攻勢，一度靠著關鍵罰球成功反超比分。但是活塞展現了強大的韌性，靠著後衛詹金斯(Daniss Jenkins)關鍵的後仰跳投與穩定的兩罰全中，再度要回領先優勢。在比賽最後關頭，落後3分的湖人將最後一擊交給了絕對核心唐西奇。無奈體力嚴重透支且腿部不適的他，在這記關鍵的絕平三分出手時未能命中目標，甚至投出了尷尬的三不沾，讓湖人的逆轉美夢徹底心碎。總計唐西奇此役上陣39分鐘，全場29投11中、三分球13投3中，命中率僅37.9%。雖然他依舊繳出32分7籃板6助攻與3抄截的全面數據，並將連續得分破30分的場次推進至10場，但低迷的進攻效率與錯失關鍵一擊，仍讓這位單周最佳球員的各項神級紀錄，只能以悲劇收場。