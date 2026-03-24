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▲湖人巨星唐西奇（Luka Dončić，圖）在對陣活塞的比賽中帶著腿部不適苦撐39分鐘，雖然達成生涯5000個運動戰進球的里程碑，卻在最後關頭投出「麵包球」，湖人以110：113飲恨，9連勝宣告終止。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（24）日客場挑戰東區龍頭底特律活塞，原先外界一致看好陣容齊整、正值9連勝高潮的湖人能輕鬆過關，畢竟活塞當家球星康寧漢(Cade Cunningham)因氣胸問題持續缺陣，戰力理應大打折扣。不過，競技體育的迷人之處就在於它的不可預測性。活塞靠著年薪僅400萬美元的25歲落選秀詹金斯(Daniss Jenkins)狂轟生涯新高的30分，並在比賽最後9秒投進致命的準絕殺，終場活塞就以不可思議的表現，成功在主場以113：110斬斷了湖人的9連勝紀錄。因為當家主控缺陣，二年級生詹金斯臨危受命被提拔上先發火線。回顧這位2024屆大齡落選秀的生涯，上個賽季他還只是個拿著雙向合約的邊緣人，新秀賽季總共只打了7場NBA比賽，場均上場時間是極度邊緣的3.3分鐘。直到去年7月，他才終於順利轉正，與活塞簽下了一份2年800萬美元、年薪僅400萬美元的底薪合約。然而就是這樣一位默默無名的小將，今日面對由MVP熱門人選唐西奇(Luka Doncic)、歷史得分王詹姆斯(LeBron James)以及準5000萬先生里夫斯(Austin Reaves)組成的湖人三巨頭時，竟然毫無懼色。詹金斯全場18投11中，包含三分球5投4中與罰球4罰全中，以極高效率爆砍生涯新高的30分，外帶4籃板與8助攻，徹底打亂了紫金大軍的防守陣腳。比賽進入最令人窒息的決勝時刻，面對湖人的猛烈追分，缺乏攻堅球星的活塞毅然將球權交給了詹金斯。這位年輕小將展現了超乎常人的大心臟與抗壓性，他先是溜底線急停中距離得手，接著突破艾頓(Deandre Ayton)的防守完成小打大擦板得分，隨後又急煞製造拉拉維亞(Jake LaRavia)犯規穩穩罰進兩球。在比賽最後倒數階段，活塞仍落後1分。詹金斯再度挺身而出，他在右側弧頂選擇單挑里夫斯，以一個極具爆發力的撤步中距離跳投穩穩命中。這記價值連城的準絕殺不僅幫助活塞反超比分，更只留給湖人最後9秒的進攻時間。隨著湖人最後一擊交給唐西奇卻投出一記三不沾，活塞全隊瞬間衝向詹金斯瘋狂擁抱，在主場慶祝這場不可思議的奇蹟之勝。對於湖人來說，這場比賽無疑是個沉重的警鐘。在缺少防守大將史馬特(Marcus Smart)的情況下，球隊外圍防守形同虛設，第二節更單節狂失42分，防線徹底崩盤。此外，剛蟬聯西區單周最佳球員的唐西奇今日手感冰冷，全場29投僅11中，三分球更是慘澹的13投3中。他在手感不佳的情況下仍不斷嘗試高難度出手，導致進攻效率大幅下滑。不過從宏觀賽季佈局來看，考量到湖人前段時間為了延續連勝繃得太緊，加上密集的背靠背賽程早已透支大量體能，此時吞下一場敗仗釋放壓力也未必是壞事。