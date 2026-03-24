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洛杉磯道奇今（24）日在主場對陣天使的熱身賽中，日籍強投佐佐木朗希（Roki Sasaki）再次交出一份令人擔憂的成績單。他在首局一人未解決便因投出4次四死球被換下，雖然依據熱身賽規則於第2局重新上場，但全場控球依然荒腔走板，總計投出8次四壞球。儘管外界質疑其開季輪值的資格，但道奇球團高層今日首度表態，強調「在大聯盟層級培育」才是目前的最高戰略。佐佐木朗希今日的表現只能以「崩盤」形容。首局面對5名打者就投出3次保送與1次觸身球，連抓1個出局數的能力都沒有。雖然第2局重新登板，卻連續對打者投出第2次觸身球與保送，現場氣氛一度陷入緊繃。根據數據統計，佐佐木朗希全場共投66球，好球僅32顆，壞球比例高達51.5%。他在今年4場熱身賽中，竟然有3場是在局中被打爆退場，累積防禦率高達14.54。當地媒體《Dodgers Nation》也直言不諱地指出，佐佐木的控球正處於「完全崩潰」狀態，投球動作缺乏重複性，導致球感極差。面對外界排山倒海的質疑，道奇編成本部長弗里德曼（Andrew Friedman）在接受《Orange County Register》採訪時，展現了對這名24歲火球男的堅定支持。他指出，雖然佐佐木朗希在數據上未達標準，但球團認為將他留在小聯盟（3A）調整已無意義。「育成需要耐心，對我們高度期待的年輕選手來說，育成最後階段在大聯盟層級進行會更有效率。」弗里德曼強調：「我們堅信他會成為一名成功的大聯盟先發投手，目前的方針是忍受短期的挫折，換取長期的成長。我們正全力加速實現這個目標。」總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前曾要求佐佐木朗希必須進入「決勝負模式」，雖然賽後神色凝重，但他仍試圖緩頰，表示佐佐木在指叉球的使用上有看見進步。然而，羅伯斯也坦承佐佐木的「投球效率」確實遠低於預期。目前道奇隊在史奈爾（Blake Snell）受傷缺陣的情況下，先發輪值相對單薄。即便表現不穩，佐佐木朗希仍被預定在3月30日（台灣時間31日）對陣守護者隊的例行賽初登板。這位曾經在世界大賽擔任救援重任的怪物投手，能否在開季前找回準心，正考驗著道奇球團「以戰代訓」的豪賭。