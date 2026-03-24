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▲「鞋頭」18哥在球場上打球的英姿。

台灣社會籃球甲組勁旅「一統徵信」籃球隊，昨（23）日於台啤球場與菲律賓訪問團進行國際交流賽。在石德忠董事長的長期支持下，全隊展現高度凝聚力，最終憑藉讀秒階段的關鍵防守驚險勝出。比賽哨音響起，一統徵信在開局手感較為慢熱，此時老將尚韋帆發揮定海神針的作用，以穩定的得分開局穩定軍心。隨後，快攻箭頭張啟傳多次撕裂防線，賴胤瑋也在熱身完全後連得 5 分，帶起一波進攻高潮。賽程中段，內線悍將黃金助強攻禁區，二波補籃造成對手極大壓力；而陣中非科班出身的陳允湟亦表現沉穩，把握上場機會在賽事中段兩罰全中，為球隊貢獻關鍵分數。射手黃貫勛則持續在三分線外精準開火，可惜在比賽末段因對手撲防受傷憾然退場。進入決定性的第四節，潘仁德展現老將價值連拿 5 分追平比分，楊治賢在關鍵時刻罰球建功取得微幅領先，隨後李維倫接替上場頂住壓力，三罰二中穩住勝果。在最後防守回合，岳瀛立展現強大防守意識，以一記再見火鍋絕殺對方攻勢，帶領球隊在教練張益銘的運籌帷幄下守住勝利。一統徵信能成為國內社會甲組的長青強權，全因石德忠董事長對籃球超過 40 年的熱情。石董事長不僅親自組建球隊，更將「永不放棄」的運動精神注入企業文化，提供退役球員延續夢想的舞台。他強調，透過體育交流能促進國際情誼，這正是他堅持回饋籃壇的初衷。這場比賽還有另一個亮點，NOWnews潮鞋小單元《鞋槓人生》主持人也有參賽，他也分享參賽心得：「菲律賓球員打球真的很強硬，不管是進攻還是防守都有非常多肢體接觸，強度非常高，能跟他們打球是很棒的經驗」。延續這股熱血能量，由一統徵信主辦的年度籃球盛事「2026 一統盃籃球錦標賽」將於今年 7 月 24 日、25 日、26 日 連續三天在苗栗地區火熱開戰！