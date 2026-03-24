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聖安東尼奧馬刺今（24）日作客邁阿密熱火，在當家球星「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）的全面統治下，以136：111大勝熱火，不僅完成賽季橫掃並豪取6連勝，更因休士頓火箭今日敗給芝加哥公牛，讓馬刺提前鎖定本季西南組冠軍。文班亞馬此役達成「4000分+600阻攻」里程碑，在場上打爆對味的明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），寫下多項史詩級里程碑。文班亞馬今日僅出戰26分鐘，便展現極高效率，全場22投11中，攻下26分、14籃板、4助攻，外帶令人窒息的5次阻攻。比賽第二節開場不久，文班亞馬便送出個人生涯第600次阻攻，達成隊史第5人的成就。此外，他在生涯前175場比賽中累計達成「4000分+600阻攻」，成為NBA歷史上繼傳奇中鋒大衛羅賓森（David Robinson）後，僅有的第2位用此場數能達成此項壯舉的球員。馬刺主帥米奇約翰遜（Mitch Johnson）賽後對這名子弟兵讚不絕口：「他是我們前所未見的天才。我認為他今晚的表現非常、非常出色，他在全場攻防兩端都留下了深刻的個人印記。」這場備受矚目的內線對決意外呈現一面倒局勢。面對文班亞馬的長人防守，曾有單場83分壯舉的熱火主將阿德巴約（Bam Adebayo）全場陷入掙扎，17投僅5中，命中率低至29.4%，僅得18分、3籃板、4助攻。文班亞馬在防守端多次正面大帽阿德巴約，並在進攻端完成精彩空接，讓對手顏面掃地。隨著馬刺在第三節建立超過30分的領先優勢，熱火主帥史波爾斯特拉（Erik Spoelstra）在末節提早放棄比賽，文班亞馬也早早打卡下班。馬刺今日奪勝後，領先火箭的勝場差已擴大至10.5場，正式宣告登頂西南組。而火箭隊今日在四連客首戰爆冷以124：132不敵公牛，戰績跌至43勝28負，排名也下滑至西區第六，後續還需接連面對明尼蘇達灰狼、曼斐斯灰熊及紐奧良鵜鶘的挑戰，季後賽排位戰形勢嚴峻。馬刺陣中今日除了文班亞馬外，新秀卡斯爾（Stephon Castle）貢獻19分、7籃板、6助攻，哈珀（Dylan Harper）則挹注21分，團隊多點開花的表現，展現出鞏固西區第二的強大競爭力。