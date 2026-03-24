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隨著2025-26賽季進入例行賽尾聲，洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）的去留依舊是全聯盟的一大焦點。儘管季初傳出與管理層關係緊張，且因坐骨神經痛缺陣引發離隊揣測，但隨著近期湖人打出9連勝、近13戰12勝的瘋狂表現，讓局勢出現驚人逆轉。根據《ESPN》名記謝爾本（Ramona Shelbourne）最新報導，詹姆斯為了協助球隊續留里夫斯（Austin Reaves）並強化陣容，極有可能放棄超過5000萬美元（約合新台幣15.9億元）的年薪，接受大幅降薪留在洛杉磯。賽季前半段，詹姆斯與唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯的磨合曾陷入瓶頸，三人同場時的淨效率一度低至-4.9，外界普遍認為詹姆斯拖累了新一代「雙槍」的發揮。然而，自3月份以來，主帥瑞迪克（JJ Redick）成功說服詹姆斯調整定位。數據顯示，詹姆斯的持球率從過往的30%以上驟降至22.1%，出手數也降至場均12.9次。這項犧牲換來的是湖人攻防效率的大提升，詹姆斯在3月後的投籃命中率飆升至59.7%，與唐西奇、里夫斯同場時的淨效率更暴漲至18.3。他不再是場上絕對的持球者，而是轉型為高效的終結者與側翼組織者，與唐西奇的爆發完美契合。隨著湖人重回爭冠行列，詹姆斯季末的去向也出現轉折。ESPN名記謝爾本（Ramona Shelbourne）指出，詹姆斯拿5000萬美元以上頂薪的日子可能已經結束。報導透露，為了幫助湖人球團在今夏處理里夫斯高達2.41億美元（約合新台幣77億元）規模的續約，並騰出薪資空間調整陣容，詹姆斯對於接受一份遠低於市場行情的合約抱持開放的態度。湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）曾多次公開表示，希望詹姆斯能以湖人球員的身分退休。隨著球隊化學反應徹底扭轉，原本盛傳可能轉戰騎士或勇士的詹姆斯，留守紫金軍團的可能性正大幅提升。聯盟內部人士分析，詹姆斯目前在「球隊第三選擇」的角色中感到非常舒適，這種能贏球且減輕身體負擔的模式，將是他決定未來去向的關鍵考量。儘管詹姆斯在季初曾受坐骨神經痛所苦，缺陣長達一個月，但回歸後的表現粉碎了所有懷疑。3月16日對陣金塊的延長賽中，他奮不顧身撲搶球的畫面，不僅點燃了全隊鬥志，也讓外界看到他的好勝心從未減退。目前的湖人隊已正式回歸爭冠行列，進攻效率躍居聯盟第三。在唐西奇持續打出MVP等級數據、里夫斯穩健成長的背景下，詹姆斯的「退一步」反而讓湖人向前跨進了一大步，讓紫金王朝的下一座冠軍盃顯得不再遙不可及。