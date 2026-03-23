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洛杉磯湖人昨戰105：104擊敗奧蘭多魔術，收下本季最長9連勝，4場客場作戰全勝，戰績穩居西區第3，首輪高機率擁有主場優勢。前NBA球員、現任球評帕森斯（Chandler Parsons）分析湖人季後賽旅程時，認為湖人若遇上火箭能勝出、打灰狼也有一戰本錢，但若屆時第6順位不幸由金塊取得，湖人恐面臨一輪遊，因為由約基奇（Nikola Jokic）率領的金塊，就陣容上完全克制湖人，宛如天敵一般。湖人昨戰勝出後，戰績來到46勝25敗，距離第4的火箭已拉開到2.5場勝差，後方的火箭、金塊與灰狼3隊互咬，勝差都在0.5場之內，屆時拿到第6順位的球隊，就是湖人首輪對手。帕森斯認為，若以湖人角度分析遭遇這3隊的狀況，無疑還是金塊最難纏，「金塊實際實力其實能排到西區第2或第3，他們只是近期表現不夠穩定，而且全隊傷勢不斷。高登（Aaron Gordon）、華生（Peyton Watson）都缺陣，球隊確實遇到了一些問題，但只要陣容回歸，他們就是西區前3的球隊。」若屆時湖人首輪就遭遇金塊，帕森斯直言有很高機率上演下剋上，「如果湖人對手是灰狼或火箭，那情況就不一樣了。排名一直在變，如果湖人首輪打火箭，我相信他們能贏，如果是打灰狼也有機會。但面對金塊，根本毫無勝算。」攤開對戰成績，湖人本季對灰狼取得3勝0敗絕對領先，對火箭則為2勝1敗，2場勝利都在近期取得，交手金塊則是2勝1敗。湖人輸掉的那場，金塊120：113勝出，約基奇全場轟下28分、12籃板與13助攻，反觀湖人先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）僅打4分鐘就遭棄用，唐西奇全場拚戰超過40分鐘拿到27分、11籃板與7助攻仍輸球，但兩隊最近一次交手，湖人則靠唐西奇關鍵進球，於延長賽以127：125扳回一城。