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▲勇士主帥科爾（Steve Kerr）親口帶來好消息，柯瑞將加入團隊訓練，為復出之旅邁出重要一步。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士昨戰輸給亞特蘭大老鷹後，戰績來到33勝38敗，本季他們在一哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣下，僅打出6勝15敗不合格成績，主帥科爾（Steve Kerr）則帶來好消息，柯瑞將於今日、睽違超過1個月加入五對五對抗訓練，尋求能在本周復出可能，外媒《heavy》則直言，勇士希望柯瑞回歸救場、但本季又已經高機率無法奪冠，如今陷入「絕境分岔口」，一個錯誤決定，若再讓柯瑞傷勢加劇，勇士「柯瑞時代」恐就此畫下不完美句點。38歲的柯瑞本季飽受傷病困擾，他自2月4日以來，一直飽受膝傷困擾，缺席過去21場比賽，勇士戰績僅有6勝15敗、勝率28.5%。昨戰輸給老鷹賽後，科爾終於帶來好消息，柯瑞儘管仍無緣出戰下戰對獨行俠比賽，但確定會加入五對五團隊訓練，這將是他重返球場的重要里程碑。「明天可能是個關鍵的日子。」科爾接受《ESPN》訪問時說道，「屆時我們將了解更多情況。」為何柯瑞拚本周復出很關鍵，原因在於勇士接下來2場比賽對手勝率都遠低於50%，如果柯瑞能在周三之前復出，他有機會交手籃網、巫師，讓勇士在客場挑戰金塊之前，累積一些勝場。勇士距離例行賽仍剩11場，目前排在附加賽最後的第10名，但距離第八的快艇仍僅有2場勝差，若能爭取到第八進入附加賽，勇士將有2次機會挺進進後賽正賽，因此關鍵分岔口在於，「勇士該讓剛傷癒的柯瑞提早復出嗎？」關於柯瑞的傷情恢復時間表，外界、醫療團隊已經進行大量討論，許多人也在爭論勇士是否應該讓這位未來的名人堂成員於本季重返賽場，以完成這個感覺已經註定失敗的賽季。這個問題的矛盾點來自於2個面向：首先是柯瑞已高齡38歲，理應得做好準備再復出，以便下季能夠健康出賽，但另一方面，勇士領先第11的鵜鶘高達8.5場勝差，代表他們有極高機率進入附加賽，柯瑞的回歸讓它們保有爭取第八種子的可能。且這一切，還包含柯瑞本人意願，球迷們早已深切體會到他的好勝心，沒有任何理由會相信柯瑞打算放棄本季，柯瑞日前接受ESPN訪問時也直言，「我始終相信，只要我健康復出、保持在最佳狀態，我們有機會擊敗任何對手。」因此，柯瑞還想拚復出嗎？答案是絕對肯定的。《heavy》最後表示，勇士目前計劃在4月第3週前，讓柯瑞回歸戰場，屆時例行賽約剩下10場左右，勇士想要在本季有所作為，就必須加快步伐，如何同時透過限制上場時間等機制，保護這位隊史最偉大球星，讓他不要因為本季毀了整個生涯，也考驗勇士球團、總教練科爾智慧。