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洛杉磯湖人41歲超級巨星詹姆斯（LeBron James）自2003年加入聯盟以來，已經橫跨23個球季，昨例行賽累積出戰1612場比賽，正式超越名人堂球星「酋長」派瑞許（Robert Parish），獨佔NBA歷史出賽王寶座。詹姆斯到底有多耐戰？外媒昨日公布2項統計數據，包含他曾與歷史上36%的NBA球員交手過，其生涯約等於28.8%的NBA歷史，都讓球迷看傻眼，直呼詹姆斯是「史上最強鐵人」。湖人上役以105：104扳倒魔術，詹姆斯全場雖僅13投5中、攻下12分，但他生涯累積出賽數正式達到1612場，成為NBA歷史出賽王，他以單季70場出賽、花了23個球季達標，生涯場均上場時間高達37.7分鐘，也讓他生涯總出場分鐘數達到驚人的60711分鐘，同樣是歷史之最。為慶祝詹姆斯打破榮耀，外媒《Crazy Stats》昨日也公布一項數據，根據統計，詹姆斯曾與歷史上36%的NBA球員交手過，而NBA本季邁入第80個球季，其職業生涯長達23年，約等於28.8%的NBA歷史球季。此外，詹姆斯23年間還累積多項誇張紀錄，包含歷史得分王（43241分）、歷史失誤王（5621次）、歷史投籃次數（31363次）與進球王（15889次），他更是史上至今唯一一位，達成生涯40000分、10000籃板與10000助攻的球員。不少球迷看到詹姆斯誇張紀錄後也笑說，他根本是史上最強鐵人，「活化石了根本」、「他真的是NBA歷史的一部分」、「當代傳奇無誤」、「這個背號終將成為傳奇」