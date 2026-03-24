我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，多倫多暴龍隊將與2017年NBA選秀狀元富爾茲（Markelle Fultz）簽下一份為期10天的短約。由於球隊控衛群目前正面臨嚴重的傷病與低迷潮，這位職業生涯飽受傷病困擾的前狀元，在經歷G聯盟的磨練後，終於獲得重返NBA賽場的機會，有望在今日就上場。現年27歲的富爾茨，本賽季初期效力於沙加緬度國王隊，但表現機會寥寥，出賽21場場均僅上場8.8分鐘。他在3月被暴龍的G聯賽球隊簽下，試圖透過實戰找回比賽節奏。在G聯賽的5場比賽中，富爾茲展現出不錯的組織能力與切入破壞力，場均貢獻9.4分、6.2次助攻。特別是在上週末的背靠背賽事中，他合計攻下27分並傳出12次助攻，且只發生4次失誤。甚至在3月17日對陣底特律巡航時投進絕殺球，優異的表現讓暴龍管理層開始注意他。暴龍隊在此刻簽下富爾茲並非偶然。球隊主力控衛奎克利（Immanuel Quickley）因右腳足底筋膜炎傷勢，確定將缺席對陣爵士隊的比賽；而替補控衛謝德（Jamal Shead）近期陷入嚴重的投籃低潮，過去12場比賽投籃命中率僅31%，正負值更曾低至-22。富爾茲預計將在今日交手猶他爵士隊的比賽中直接進入名單。由於他在3月1日前並未待在任何NBA球隊的名單中，若暴龍隊最終成功殺入季後賽，富爾茲也具備上場資格。作為2017年力壓塔圖姆（Jayson Tatum）的選秀狀元，富爾茨的職業生涯始終與傷病掛鉤。他曾被診斷出患有罕見的「胸廓出口症候群」（Thoracic Outlet Syndrome），導致投籃姿勢崩壞且肩膀無力。即便如此，富爾茲在奧蘭多魔術隊期間轉型為一名以防守和切入為主的控衛，展現出韌性。目前他生涯場均數據為10.4分、3.2籃板及4.4次助攻。暴龍隊看重的是他突破防線的能力，期望他在這份10天合約中能為球隊第二陣容提供急需的攻擊性。