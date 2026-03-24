NBA聯盟辦公室於今（24）日正式通知各球團，確定調整2026-27賽季的薪資上限。根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，由於地方媒體收入減少，新賽季的薪資上限將比原先預期下修100萬美元（約合新台幣3198萬元），調整至1.65億美元（約合新台幣52.76億元）。雖然漲幅縮減看似微小，但在現行嚴格的勞資協議下，這100萬美元的變動恐將成為各隊在自由市場與續約談判中的關鍵變數。
薪資上限與豪華稅門檻同步調降
根據《ClutchPoints》資深記者席格爾（Brett Siegel）整理的最新數據，2026-27賽季的各項關鍵指標均同步下調。NBA目前採用的「軟上限」制度，雖然允許球隊透過各項特例保留自家球員，但為了抑制大市場球隊無止盡的軍備競賽，針對超過豪華稅門檻的球隊設有嚴格的懲罰機制。
薪資上限（Salary Cap）： 1.65億美元
最低保障薪資（Salary Floor）： 1.47億美元
豪華稅門檻（Luxury Tax Threshold）： 2.01億美元
第一層土豪線（First Apron）： 2.09億美元
第二層土豪線（Second Apron）： 2.22億美元
「第二層土豪線」成緊箍咒 豪門球隊補強受限
在現行體制下，一旦球隊總薪資超過「第一層土豪線」，將被限制使用中產特例，且在交易中受限；而若觸及「第二層土豪線」，罰則將更加嚴苛，不僅無法在交易中貼補現金，選秀權順位也可能遭到凍結或貶值。
對於今年夏天面臨核心球員續約壓力、或是有意在自由市場大肆補強的球隊來說，這100萬美元的下修極具殺傷力。特別是像面臨里夫斯高額續約的洛杉磯湖人或想爭奪字母哥的紐約尼克等球隊，每一分錢的運用都必須精算至極。
快艇恐遭重罰！聯盟嚴查違規簽約行為
除了薪資上限調整外，聯盟對於試圖規避規則的球隊也展現鐵腕態度。報導指出，洛杉磯快艇隊在當年簽下雷納德（Kawhi Leonard）的過程中疑似違反相關薪資規定，預計將面臨聯盟的重罰。這無疑給正在進行軍備競賽的各球團敲響警鐘，在薪資上限縮水的當下，任何試圖「作弊」的行為都可能導致人財兩失。
什麼是「薪資上限」？
NBA薪資上限制度看似只是限制球隊花錢的「天花板」，實際運作卻相當複雜。聯盟採用的是「軟性薪資上限」，允許球隊透過各種特例在超出上限的情況下簽約或續留球員，兼顧競爭平衡與球隊培養核心的延續性。
這與NFL、NHL等採用「硬性上限」的聯盟不同，後者幾乎不允許突破薪資限制。NBA每年也會依據聯盟整體收入調整薪資上限，使其成為影響球隊補強策略與競爭格局的重要關鍵機制。
什麼是「土豪線」？
隨著新版勞資協議上路，「第二層土豪線（Second Apron）」已成為近年NBA最受關注的關鍵字之一。過去聯盟雖採「軟性薪資上限」，球隊仍可透過鳥權、中產特例或交易操作彈性補強，但當總薪資跨越第一層甚至第二層硬上限後，這些工具幾乎全面被封鎖。
尤其是進入第二層後，球隊不僅無法使用中產特例、不能打包薪資交易球星，甚至連未來選秀權運用都會受限，等同被「鎖死」在現有陣容中。這項制度對於薪資早已爆表的爭冠球隊影響極大，迫使球團在豪華陣容與長期競爭力之間做出更精密的取捨。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《ClutchPoints》資深記者席格爾（Brett Siegel）整理的最新數據，2026-27賽季的各項關鍵指標均同步下調。NBA目前採用的「軟上限」制度，雖然允許球隊透過各項特例保留自家球員，但為了抑制大市場球隊無止盡的軍備競賽，針對超過豪華稅門檻的球隊設有嚴格的懲罰機制。
薪資上限（Salary Cap）： 1.65億美元
最低保障薪資（Salary Floor）： 1.47億美元
豪華稅門檻（Luxury Tax Threshold）： 2.01億美元
第一層土豪線（First Apron）： 2.09億美元
第二層土豪線（Second Apron）： 2.22億美元
「第二層土豪線」成緊箍咒 豪門球隊補強受限
在現行體制下，一旦球隊總薪資超過「第一層土豪線」，將被限制使用中產特例，且在交易中受限；而若觸及「第二層土豪線」，罰則將更加嚴苛，不僅無法在交易中貼補現金，選秀權順位也可能遭到凍結或貶值。
對於今年夏天面臨核心球員續約壓力、或是有意在自由市場大肆補強的球隊來說，這100萬美元的下修極具殺傷力。特別是像面臨里夫斯高額續約的洛杉磯湖人或想爭奪字母哥的紐約尼克等球隊，每一分錢的運用都必須精算至極。
快艇恐遭重罰！聯盟嚴查違規簽約行為
除了薪資上限調整外，聯盟對於試圖規避規則的球隊也展現鐵腕態度。報導指出，洛杉磯快艇隊在當年簽下雷納德（Kawhi Leonard）的過程中疑似違反相關薪資規定，預計將面臨聯盟的重罰。這無疑給正在進行軍備競賽的各球團敲響警鐘，在薪資上限縮水的當下，任何試圖「作弊」的行為都可能導致人財兩失。
什麼是「薪資上限」？
NBA薪資上限制度看似只是限制球隊花錢的「天花板」，實際運作卻相當複雜。聯盟採用的是「軟性薪資上限」，允許球隊透過各種特例在超出上限的情況下簽約或續留球員，兼顧競爭平衡與球隊培養核心的延續性。
這與NFL、NHL等採用「硬性上限」的聯盟不同，後者幾乎不允許突破薪資限制。NBA每年也會依據聯盟整體收入調整薪資上限，使其成為影響球隊補強策略與競爭格局的重要關鍵機制。
什麼是「土豪線」？
尤其是進入第二層後，球隊不僅無法使用中產特例、不能打包薪資交易球星，甚至連未來選秀權運用都會受限，等同被「鎖死」在現有陣容中。這項制度對於薪資早已爆表的爭冠球隊影響極大，迫使球團在豪華陣容與長期競爭力之間做出更精密的取捨。