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休士頓火箭今（24）日展開客場四連戰的首場賽事，作客挑戰芝加哥公牛。雖然火箭在比賽中一度克服22分的大幅落後，並由球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）帶頭在末節抹平分差、全場得到40分，但決勝時刻關鍵吹判與失誤讓逆轉功虧一簣，終場火箭以124：132不敵公牛。此役過後，火箭戰績來到43勝28負，排名連降兩位，跌至西區第6。杜蘭特今日手感火熱，出戰40分鐘，全場23投15中、包含5顆三分球，轟下全場最高的40分，外加7籃板與5助攻。然而，他在場上的正負值僅有-18，為全場最低。第四節關鍵時刻，杜蘭特被吹判一次進攻犯規，引發火箭主帥烏度卡強烈不滿。烏度卡（Ime Udoka）隨即衝進場內與裁判理論，連續吃到兩次技術犯規直接遭到驅逐出場。這也是烏度卡繼上賽季對陣國王後，再次因不滿裁判吹哨而被趕出場，此舉雖然激發了球員鬥志，卻也讓火箭在最後調度上失去主心骨。火箭今日在防守端表現掙扎，特別是外線火力未能延續。本季表現亮眼的新秀謝波德（Reed Sheppard）手感降至冰點，三分球14投僅3中。比賽最後時刻，公牛隊新秀布澤利斯（Matas Buzelis）背身單打謝波德成功切入禁區上籃命中，徹底殺死比賽懸念。火箭中鋒申京（Alperen Sengun）雖然在末節聯手杜蘭特發動反撲，但面對公牛多點開花的進攻，仍難以挽回頹勢。這場失利讓火箭在西區競爭中陷入不利位置。原先排名西區第4的火箭，在輸球後直接被丹佛金塊與明尼蘇達灰狼超越，跌至西區第6。接下來，火箭將面臨極其嚴峻的「魔鬼賽程」。四連客之旅的後三場將接連對陣灰狼、灰熊與鵜鶘，隨後回到主場還需迎戰紐約尼克與密爾瓦基公鹿。每一場比賽都將直接影響季後賽的對戰組合，火箭眾將必須在短時間內找回防守強度，才能避免名次進一步下滑。