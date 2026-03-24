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洛杉磯湖人本季在詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Dončić）兩大巨星坐鎮之外，被球迷暱稱「鄉村曼巴」的里夫斯（Austin Reaves）迎來了職業生涯的空前大爆發，本季場均23.5分、真實命中率高達65.1%，已是聯盟菁英等級的確定性二當家。隨著里夫斯身價水漲船高，湖人夏天即將面臨極為嚴峻的留人考驗。根據NBA分析師高茲蘭（Yossi Gozlan）評估，他的市場價值已上看5年1億6000萬美元（約新台幣51.2億），快艇、公牛、老鷹與爵士均虎視眈眈準備搶人，里夫斯的經紀人更與詹姆斯御用經紀人富保羅（Rich Paul）爆發激烈口角，讓這場場外爭奪戰愈演愈烈。回顧上季，里夫斯已繳出場均20.2分的亮眼成績，本季更是百尺竿頭更進一步，更正式加入湖人隊史「5000分俱樂部」，成為隊史唯二達成此成就的落選秀球員。他目前背負一份4年5383萬美元的合約，但高茲蘭指出，考量到里夫斯本季的鬼神級產能，他幾乎百分之百會拒絕合約中最後一年價值1490萬美元的球員選項，提前投身自由市場。高茲蘭評估，里夫斯目前的市場價值已與赫洛（Tyler Herro）或布里吉斯（Mikal Bridges）等頂級球星並駕齊驅，湖人若要留住他，必須端出4年1億2000萬至5年1億6000萬美元的超級大約。這份合約首年薪水將高達4150萬美元，約佔球隊薪資上限的23%，逼近聯盟規定的25%頂薪門檻。湖人雖擁有里夫斯的「鳥權」（Bird Rights）可以無視薪資上限開出頂薪，但財務代價相當沉重。湖人在2026至27賽季的保障薪資已突破9000萬美元，若再綁定里夫斯超過4000萬美元的巨額年薪，球隊操盤彈性將瞬間降至冰點，不僅會摧毀在自由市場追逐另一位頂級巨星的夢想，甚至可能迫使管理層忍痛兜售年薪1240萬美元的防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt），才能勉強減輕豪華稅壓力。外部競爭同樣讓湖人高層如坐針氈。快艇極有可能仿效火箭挖角范弗利特（Fred VanVleet）的模式，直接砸出2至3年短期頂薪合約搶人。若里夫斯真的點頭與雷納德（Kawhi Leonard）及葛蘭德（Darius Garland）組成豪華後場，對湖人而言絕對是最難以承受的噩夢劇本。場外的經紀人角力更是精彩萬分。據傳里夫斯的經紀人貝瑞（Reggie Berry）與富保羅爆發激烈口角，導火線是富保羅曾在今年1月建議湖人高層探索用里夫斯交易灰熊防守大將傑克森（Jaren Jackson Jr.）的可能性，這番言論徹底激怒了貝瑞。富保羅事後接受媒體採訪時語帶玄機地表示：「在這個商業世界裡，你必須做對球隊最好的決定，同時也要做對奧斯汀最好的決定，因為他絕對值得拿到一筆大錢。」儘管頂薪誘惑四面八方湧來，里夫斯本人曾多次公開表態，首要選擇依然是留守洛杉磯，特別是他與唐西奇之間培養出的深厚兄弟情誼與無間默契，是任何金錢都難以買到的珍貴資產。只要湖人高層能夠展現誠意端出匹配的報價，這位本季連勝期間屢屢建功的「15號神射手」，將繼續是紫金大軍衝擊總冠軍最不可或缺的完美二當家。