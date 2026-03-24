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效力芝加哥小熊的日籍強投今永昇太，今（24）日主場對陣紐約洋基熱身賽中先發上場，主投5局被打出7支安打失2分，另添5次三振、2次四壞球與1次觸身球，展現出不俗狀態，還用漂亮的橫掃球（Sweeper）三振掉美聯年度MVP獎得主賈吉（Aaron Judge）。面對排出開幕戰等級先發陣容的洋基，今永昇太本場對首局首打者高施密特（Paul Goldschmidt）就投出保送，後續對賈吉關鍵打席，今永昇太狂飆橫掃球（Sweeper）三振，再讓貝林傑（Cody Bellinger）揮空抓下出局數。儘管今永昇太後續被史坦頓（Giancarlo Stanton）、齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）連敲安打失掉1分，但也成功將傷害降至最低。從第2局起到第4局，今永昇太雖也有讓跑者上壘，但皆能力保不失分，進入第5局第三輪對決時，被首名打者高施密特擊出二壘安打，隨後又被賈吉敲出左外野安打，並因貝林傑高飛犧牲打再失1分，但他隨即穩住陣腳抓下出局數，結束本場投球任務。今永昇太此役共用81球，其中54顆為好球，與賈吉對決過程中，則於3打數中被打出2支安打，皆為一壘安打。這是今永昇太春訓第5場登板，5局也是目前為止最長的投球局數。「對手的打線如大家所見，幾乎是例行賽等級的先發陣容。我是抱著這就是『開季第一場比賽』心情下去投球的。」今永昇太賽後表示：「洋基隊是那種任何棒次都能取分的強大打線，雖然是春訓，但我仍以完成先發任務的責任感去應戰，很高興能投滿5局。」