南韓籍內野手金慧成（Hye-seong Kim）在洛杉磯道奇隊的處境正引發韓國媒體的集體崩潰。儘管他在今年春訓熱身賽繳出打擊率破4成的超群數據，卻仍於22日被道奇球團公告下放3A。南韓運動媒體《Sports Korea》於23日撰文感嘆，金慧成當初選擇加盟道奇而非天使，簡直是親手開啟了「地獄之路」，更預言他在道奇隊恐將永無出頭之日。
熱身賽4成打擊率無用 位置遭新秀弗里蘭取代
現年27歲的金慧成在大聯盟生涯第2年展現強大進攻欲，熱身賽出賽9場，留下打擊率4成07、上壘率 .448、長打率 .519、1支全壘打及6分打點的亮眼成績。在隊中主力艾德曼（Tommy Edman）因腳踝手術復健進度趕不上開幕戰的情況下，原以為金慧成是填補空缺的首選。
然而，總教練羅伯斯（Dave Roberts）最終選擇將機會給予24歲的新秀弗里蘭（Alex Freeland）。韓媒對此悲觀評論：「這等於宣告金慧成未來在道奇隊將完全得不到機會。」
當初應該去天使？韓媒感嘆選擇誤生涯
韓媒《Sports Korea》以「金慧成當初該去天使……加盟道奇從一開始就是錯誤選擇」為題進行深度檢討。報導指出，金慧成在2024年季後透過入札制度挑戰美職時，洛杉磯天使隊曾開出保證先發位置的優渥合約，但金慧成最終被道奇隊的奪冠競爭力吸引。
雖然金慧成在2025年賽季隨道奇隊奪下了世界大賽冠軍，但他在季後賽僅以「守備代打」和「代跑」身份各出賽1次。報導痛批：「對金慧成來說，加盟道奇就是踏上一條可以預見的『地獄之路』。選道奇注定成為小聯盟球員，選天使則是穩定的大聯盟球員。」
27歲巔峰期恐浪費在 3A 命運何去何從？
去年金慧成也是從小聯盟出發，直到5月才升上大聯盟，並在71場出賽中繳出打擊率2成80、3支全壘打的穩健表現。然而，連續兩年面臨相同的窘境，韓媒認為這對正值巔峰期的球員極其殘酷。
金慧成是否能如去年一般，在3A再次用實力敲開大聯盟大門？抑或是如其他韓媒所主張的，應透過代理人尋求交易離開這支「人才過剩」的豪門球隊？後續發展已成為南韓棒壇關注的焦慮核心。
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現年27歲的金慧成在大聯盟生涯第2年展現強大進攻欲，熱身賽出賽9場，留下打擊率4成07、上壘率 .448、長打率 .519、1支全壘打及6分打點的亮眼成績。在隊中主力艾德曼（Tommy Edman）因腳踝手術復健進度趕不上開幕戰的情況下，原以為金慧成是填補空缺的首選。
然而，總教練羅伯斯（Dave Roberts）最終選擇將機會給予24歲的新秀弗里蘭（Alex Freeland）。韓媒對此悲觀評論：「這等於宣告金慧成未來在道奇隊將完全得不到機會。」
當初應該去天使？韓媒感嘆選擇誤生涯
韓媒《Sports Korea》以「金慧成當初該去天使……加盟道奇從一開始就是錯誤選擇」為題進行深度檢討。報導指出，金慧成在2024年季後透過入札制度挑戰美職時，洛杉磯天使隊曾開出保證先發位置的優渥合約，但金慧成最終被道奇隊的奪冠競爭力吸引。
雖然金慧成在2025年賽季隨道奇隊奪下了世界大賽冠軍，但他在季後賽僅以「守備代打」和「代跑」身份各出賽1次。報導痛批：「對金慧成來說，加盟道奇就是踏上一條可以預見的『地獄之路』。選道奇注定成為小聯盟球員，選天使則是穩定的大聯盟球員。」
27歲巔峰期恐浪費在 3A 命運何去何從？
去年金慧成也是從小聯盟出發，直到5月才升上大聯盟，並在71場出賽中繳出打擊率2成80、3支全壘打的穩健表現。然而，連續兩年面臨相同的窘境，韓媒認為這對正值巔峰期的球員極其殘酷。
金慧成是否能如去年一般，在3A再次用實力敲開大聯盟大門？抑或是如其他韓媒所主張的，應透過代理人尋求交易離開這支「人才過剩」的豪門球隊？後續發展已成為南韓棒壇關注的焦慮核心。