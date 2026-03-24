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▲金慧成在代表韓國隊參加世界棒球經典賽後，揮棒機制顯然出現了「不同步（Out of sync）」的退化跡象。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊今（24）日公佈了2026年球季開幕戰的最終26人名單，其中二壘位置的爭奪戰出現了令外界驚訝的結果。儘管韓國好手金慧成（Hye-seong Kim）在春訓期間打擊表現亮眼，道奇仍決定將其下放3A，選擇由24歲的新秀弗里蘭（Alex Freeland）入選。總教練羅伯斯（Dave Roberts）隨後詳細解釋了這項決策背後的邏輯，強調「打擊品質」與「穩定出賽」是主要考量。從表面數據來看，27歲的金慧成在春訓繳出打擊率 .407、OPS（攻擊指數）.967 的華麗成績；反觀弗里蘭僅有打擊率 .111。然而，羅伯斯指出，數據並非評估的唯一標準。羅伯斯表示，弗里蘭雖然數據不佳，但他在打擊區內展現了極佳的「打擊品質（At-bat quality）」，選球與被三振比例（各11次）顯示其耐心與紀律，並在春訓收官戰擊出全壘打。相反地，金慧成在代表韓國隊參加世界棒球經典賽後，揮棒機制顯然出現了「不同步（Out of sync）」的退化跡象，在WBC期間12打數僅1安打並吞下6K，回到道奇後雖然打擊率高，但1次保送卻換來8次三振，顯示出去年下半季被對手識破攻擊盲點（尤其是對低角度變化球的應對）的壞習慣依然存在。羅伯斯強調，球隊將金慧成視為未來的全職戰力，不希望他像去年一樣在大聯盟板凳上枯坐。去年金慧成出賽71場卻僅有170個打席，多以比賽後半段的防守替補身分登場，這影響了他的打擊節奏，導致下半季打擊率跌至1成75。「我們希望金在3A獲得每天穩定上場的機會，這對他的成長更有利，」羅伯斯解釋。由於明星工具人艾德門（Tommy Edman）仍在膝傷復原中，目前二壘將由老將羅哈斯（Miguel Rojas）與左打的弗里蘭進行左右排修（Platoon）。弗里蘭入選後激動地表示：「這是我從4歲開始的夢想，這代表了一切。」除了進攻端的潛力，身為道奇農場第8大新秀的弗里蘭，其防守穩定性也深獲教練團信任。即便春訓打擊低迷，他在游擊與二壘的守備依舊維持高標。道奇高層與羅伯斯達成共識，認為憑藉弗里蘭去年在 3A 繳出16轟、18盜、.834 OPS 的全能表現，值得在開季給予他證明自己的機會。道奇隊即將在週四（26日）於主場開幕戰迎戰亞利桑那響尾蛇，屆時弗里蘭有望迎來他職涯首個開幕戰先發的榮耀時刻。