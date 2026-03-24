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洛杉磯道奇隊陣中備受矚目的日籍「令和怪物」佐佐木朗希(Roki Sasaki)意外陷入了史無前例的控球大迷航。儘管他在仙人掌聯盟的表現堪稱災難，但道奇球團高層似乎鐵了心要讓他進入開季大聯盟先發輪值。此舉引發了美國媒體與棒球專家的強烈抨擊，認為道奇隊目前的固執調度，簡直是在將這位24歲的年輕大物推向萬劫不復的失敗深淵，並點出佐佐木朗希恐怕已經患上「投球失憶症」。回顧佐佐木朗希在新人球季就曾揮之不去的控球問題，到了今年春訓非但沒有好轉，反而出現了報復性的惡化。他在春訓總計僅投了8.2局，就瘋狂送出多達15次保送，防禦率是慘不忍睹的15.58。美國專欄作家直言，當他在投手丘上時，看起來充滿了不知所措與緊張不安的情緒。雖然不能斷言他已經罹患了棒球界最令人聞之色變的「投球失憶症」(Yips)，但這種連好球帶都找不到的窘境，確實讓觀看轉播的球迷感到無比煎熬。就連去年季後賽他投出超低0.84防禦率的風光背後，其實也在短短10.2局中投出了5次保送與1次觸身球，控球隱患早已埋下伏筆。面對如此崩盤的春訓數據，最合理的處置方式理應是將他下放至小聯盟調整，或是暫時移往牛棚減輕壓力。不過，道奇隊棒球營運總裁佛里曼(Andrew Friedman)與總教練羅伯茲(Dave Roberts)卻是異常固執，堅決表態佐佐木朗希就是球隊未來的先發投手。佛里曼日前受訪時甚至直接打槍了讓佐佐木朗希從3A開季的選項。他強調，3A與大聯盟之間存在著巨大的實力鴻溝，對於這種球團深信不疑的天才年輕球員來說，球員養成的「最後一哩路」，留在最高層級的大聯盟進行磨練通常會獲得更好的效果。佛里曼堅定表示，球團非常確信他會成為一名極度成功的大聯盟先發投手，現在唯一的問題只是這一天究竟多快會到來。不過，這項決策卻讓許多專家直呼不可思議。對於這支在過去10年內奪下3座世界大賽冠軍、且目前還是二連霸衛冕軍的王者之師來說，執意讓一位連好球都投不進去的年輕投手承擔先發重任，無疑是嚴重誤判了情勢。美媒呼籲，道奇隊其實完全有本錢讓佐佐木朗希慢慢來。畢竟陣中不僅有身為世界大賽MVP的絕對王牌山本由伸，還有兩屆賽揚獎得主史奈爾(Blake Snell)坐鎮。此外，由於國際球員未滿25歲的規定，道奇當初僅花了650萬美元的簽約金就以小聯盟合約簽下他，且擁有球隊控制權至2031年。在毫無薪資壓力的情況下，球團沒有任何理由不去做出改變。如果控球走鐘是源自於自信心受挫，道奇就必須將他放在一個能輕鬆抓下出局數的環境(例如牛棚)，藉此重新找回投球機制與控球準星。