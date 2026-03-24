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洛杉磯道奇隊日籍投手「令和怪物」佐佐木朗希(Roki Sasaki)的大聯盟春訓簡直是一場惡夢。今（24）日面對洛杉磯天使隊的熱身賽中，佐佐木朗希首局竟然連1個出局數都抓不到，狂送4次四死球保送黯然退場。賽後他無奈吐露心聲，坦言自己完全找不到控球走鐘的原因，甚至首度鬆口表示，如果球團決定將他下放小聯盟(MiLB)調整，他也會欣然接受這項安排。這場對陣天使隊的比賽，佐佐木朗希的控球完全找不到準星。1局上他登板先發，卻連續投出四死球保送，在沒有解決任何半個打者的情況下就被迫降板。雖然受惠於春訓的特殊規則，他在2局上重新登板並力保2局無失分，但在4局上面對首名打者再次投出保送後，結束了這場災難的投球任務，總計他今年春訓的防禦率高達慘不忍睹的15.58，控球慘況直到最後一刻都未能改善。賽後接受媒體聯訪時，佐佐木朗希難掩沮喪與困惑。他坦言自己在賽前的牛棚練投都非常正常，但一站上比賽的投手丘就完全變了個樣。「如果能明確知道原因在哪裡，事情就輕鬆多了。」他無奈地表示，棒球是一項講求技術的運動，雖然自己在投不好的時候情緒依然保持平靜，但在技術層面上，只要一用力就會完全失去控制，其中的落差讓他備感苦惱。原先道奇教練團已經排定佐佐木朗希將擔任開季第4戰面對克里夫蘭守護者隊的先發投手。不過，在經歷了這場荒腔走板的熱身賽最終戰後，教練團極有可能會將重新評估計畫。面對外界呼籲讓他先到小聯盟找回自信的聲浪，佐佐木朗希也首度鬆口給出正面回應。他強調身為職業球員，必須在心態與技術上建立起自己的體系。至於是否該去小聯盟調整，他成熟地表示，如果球團做出這樣的判斷，且認為這樣做對未來比較好，那他也覺得沒問題，畢竟這不是他一個人就能決定的事情。