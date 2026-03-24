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金州勇士今（24）日在驚心動魄的延長賽中，以137：131力克達拉斯獨行俠。不過這場艱辛的勝利卻伴隨著慘痛的代價，陣中年輕好手穆迪(Moses Moody)在比賽中遭遇嚴重的膝蓋傷勢被迫提前退場。這位拚命三郎才剛迎來傷癒復出的首戰，就再度面臨可能長期缺陣的報銷危機，主帥柯爾（Steve Kerr）悲觀表示：「傷勢看起來非常嚴重。」本場比賽是穆迪自3月3日以來首度披掛上陣，此前他因為傷勢已經連續缺席了球隊高達10場的賽事。帶著強烈的求勝慾望回到球場，穆迪展現了令人動容的拚戰精神，全場不僅多次不顧危險倒地拚搶地板球，更在攻防兩端都做出了極大貢獻。總計穆迪此役上陣34分鐘，全場20投8中，其中三分球更是11投4中，加上罰球4罰3中，高效砍下23分3籃板3助攻3抄截與2阻攻的全能數據。他毫無保留的燃燒自己，成為勇士能夠將比賽拖入延長賽並最終取勝的絕對關鍵。無奈命運捉弄人，穆迪在比賽後段不幸遭遇嚴重的膝蓋傷勢，痛苦倒地後只能提前退場接受治療。針對子弟兵的傷情，勇士總教練柯爾(Steve Kerr)賽後受訪時面色凝重地表示，穆迪在比賽結束後已經第一時間在場館內接受了X光檢查。「雖然我們目前還不清楚確切的傷勢細節到底怎麼樣，但看起來肯定是非常嚴重的。」柯爾語帶無奈地坦言，球隊現在唯一能做的，就是雙手合十祈禱穆迪的傷勢沒有畫面看起來的那麼糟糕。在例行賽進入最後衝刺的關鍵時刻，若穆迪真的面臨賽季報銷的慘況，對亟欲爭取最佳季後賽席次的勇士隊來說，絕對是戰力與士氣上的雙重重擊。