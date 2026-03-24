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金州勇士隊今（24）日作客達拉斯獨行俠隊，雙方一路血戰至延長賽，最終勇士以137：131驚險收下勝利，但這場大戰卻發生了令全美球迷心碎的驚悚一幕！勇士陣中剛傷癒復出的年輕大將穆迪(Moses Moody)在延長賽一次抄截快攻灌籃時，遭遇無對抗的毀滅性膝蓋重傷，最終被擔架直接抬離球場，恐怖的受傷畫面更讓現場記者直呼「千萬別看特寫鏡頭」。這起令人毛骨悚然的重傷悲劇發生在戰況膠著的延長賽。當時穆迪精彩判斷完成抄截，隨即快攻奔向無人防守的籃框準備上演單臂爆扣。沒想到在毫無任何肢體對抗的情況下，穆迪在落地時膝蓋發生嚴重扭曲變形，當場痛苦倒地不起，最終只能出動擔架將他固定後抬離球場。現場目擊這驚悚瞬間的媒體無不感到背脊發涼。獨行俠隨隊記者湯瑪斯(Landon Thomas)在社群平台上心有餘悸地表示，雖然自己錄到了穆迪受傷的完整畫面，但那畫面太過殘忍，「我連看第二遍的勇氣都沒有」。勇士隨隊記者強森(Dalton Johnson)更是嚴肅警告所有球迷：「千萬不要仔細看穆迪的膝蓋特寫鏡頭，那個恐怖的畫面現在還在我腦海中揮之不去！」最讓球迷感到鼻酸的是，這場比賽其實是穆迪自3月3日以來，苦熬過10場缺陣後的首度復出之戰。他全場上陣高達34分鐘，化身拚命三郎多次倒地爭搶地板球，總計20投8中(包含三分球11投4中與罰球4罰3中)，狂砍23分3籃板3助攻3抄截與2阻攻的極致全能數據。他毫無保留地燃燒自己幫助球隊續命，卻在最後一刻遭到無情傷病反噬。勇士高層才剛在2024年10月份，以3年3900萬美元的合約與穆迪達成提前續約。這份合約將一路跑到2027至28賽季才到期，接下來3個賽季的薪資分別為2025至26賽季的1157.4萬美元、2026至27賽季的1250萬美元，以及2027至28賽季的1342.6萬美元。如今穆迪面臨極高機率的整季報銷甚至是更漫長的復健之路，勇士隊必須盡快思考該如何填補這位千萬年薪側翼大將留下的戰力天坑。