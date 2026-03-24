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大聯盟官網今（24）日公布，由57位隨隊記者投票選出，本季各項數據預測，而其中大谷翔平最被看好能拿下今年的全壘打王，而隊友山本由伸則在國聯的防禦率這項指標中，排名第二，僅次於去年的賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）。大谷在效力洛杉磯天使時，於2023年敲出44轟，首度奪下全壘打王，而轉戰洛杉磯後，2024年再以54轟封王。上季他更擊出生涯新高的55支全壘打，不過最終仍以1支之差敗給舒瓦伯（Kyle Schwarber），無緣完成3連霸。報導指出：「雖然這個項目幾乎由大谷壓倒性勝出，但考慮到舒瓦伯上季才剛轟出聯盟最多的56支全壘打，這樣的結果多少有些令人意外。不過，大谷在任何獎項中本來就是最有力的競爭者之一。」去年世界大賽MVP得主的山本由伸，在國聯防禦率王預測中排名第2，僅次於史金恩茲。山本上季出賽30場，繳出12勝8敗、防禦率2.49的成績，防禦率排名聯盟第2，此外，他平均每9局僅被敲5.9支安打，為全大聯盟最佳，也成為此次預測中被看好的重要依據。