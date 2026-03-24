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今井達也去年透過入札制度挑戰美國大聯盟，今天進行開季前最後一次登板，用了79球，繳出3.2局，用了79球，被敲2安打無失分，另送出3次保送、3次三振，最快球速達158公里，雖然過程中控球略微不穩，用球數也偏多，但仍成功守住未失分。春訓期間今井達也出賽3場共投6局，被敲2安打無失分，防禦率是完美的零，並送出7次三振，整體表現相當出色。根據當地媒體報導，今井談到對於主場投手丘的感受，他表示：沒有特別高低差，也沒有覺得不好投，整體適應狀況良好。這場比賽也是他開季前最後一次登板，他表示：「能在沒有受傷的情況下完成春訓最重要。」今井達也的大聯盟初登板預計在台灣時間3/30日對戰洛杉磯天使。他表示：「非常期待，新球隊具備爭冠實力，希望自己也能為球隊貢獻力量。」