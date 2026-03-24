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佐佐木朗希今（24）日登板熱身賽，留下2局、無安打、2次三振，但卻多達6次四壞與2次觸身球、失掉5分的成績，熱身賽防禦率升至15.58。賽後朗希受訪時針對控球問題表示：「我會好好檢討，找出自己能做到的調整方式。」而道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）未動搖對他的信任，並已表明仍然會由佐佐木朗希出戰第四場對上克里夫蘭守護者的比賽。佐佐木朗希坦言：「不管能不能馬上修正，這都是必須正視的課題。我會好好檢討，找出自己能做到的調整方式。」對於熱身賽表現，他表示：「例行賽和春訓是不同的階段，春訓暴露出的問題只能一個一個去解決。成績本身會先放一邊，重點是把狀態調整到最佳，迎接球季開始。」他也認為，這段時間正好讓自己看清不足之處，將以全新心態迎接新球季。賽後總教練羅伯斯直言：「就今天來看，他對好球帶完全沒有感覺。老實說，不論哪一種球種，幾乎都找不到手感。」點出佐佐木本場最大問題在於整體投球感覺的缺失。即便今天狀況如此不理想，羅伯斯仍未動搖對他的信任，並已表明會由他出戰對上克里夫蘭守護者的比賽。他表示：「他必須好好去面對打者。」同時透露，佐佐木賽後情緒低落，但也強調：「我並不擔心。我知道他具備的能力，也在關鍵時刻看過他的表現。只要能調整好機制與信心就可以。」最後羅伯斯補充到：「他現在仍在學習與適應的過程中。我真的相信他，也已經在休息區親自告訴他這點。我們會持續支持他，也期待他能越來越好。」