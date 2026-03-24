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佐佐木朗希今（24）日登板熱身賽，作為開季前最後一場熱身賽，朗希的調整狀況非常不理想。今日登板留下2局、無安打、2次三振，但卻多達6次四壞與2次觸身球、失掉5分的成績，熱身賽防禦率升至15.58。加州當地記者Jack Harris指出：「他再次因控球與用球數過多無法完成一局，這無論怎麼看都令人擔憂。」《紐約郵報》名記Jon Heyman更直言，這對力拚連霸的道奇來說是「重大隱憂」。美國運動媒體《The Athletic》的道奇隨隊記者Katie Woo則在首局結束後直言：「這場最後的熱身賽先發，完全沒有任何令人振奮的地方。」她在另一則發文中更進一步表示「佐佐木的最終成績非常糟糕：2局、0被安打、自責4分、6次四壞、2次三振，66球中只有32球是好球。」並指出：「道奇一直相當堅持要把他放在先發輪值中，這場表現或許還不足以動搖這個決定。但如果他在球季開打時仍無法調整回來，那麼是否應該繼續維持這個決策，確實值得被質疑。」