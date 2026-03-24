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佐佐木朗希今日登板前，總教練羅伯斯就表示：「我們希望看到的是他進入競爭模式的樣子。」然而在今日佐佐木朗希的控球狀況非常不理想，速球無法攻進好球帶，兩局的投球中，丟出了高達六次保送及兩次觸身球。佐佐木朗希首局上就遭遇亂流，先是丟出一次保送，後又因守備失誤讓楚奧特（Mike Trout）上壘。在一二壘有人的情況下，佐佐木朗希又接連丟出兩次保送，在沒有被敲安就丟掉兩分，總教練羅伯斯在這樣的情況下，選擇先讓他下場休息。依照大聯盟熱身賽的特別規則，佐佐木朗希在二局仍重新登板。面對首棒打者投出觸身球，接著丟出保送。雖然之後讓一壘滾地球和滾地雙殺解圍，該局沒有再失分。三局開始一樣送出保送，但隨後靠著指叉球狀況回穩接連送出兩次三振，然而四局登板速球仍控不進好球帶，在春訓最後一場登板，佐佐木朗希紀錄上僅完成兩局的投球。羅伯斯在賽前就指出：「這是為了球季第四場先發所做的最後調整登板，他必須準備好。先發投手不可能每一次都在身體、心理與情緒上都達到完美狀態，但既然是先發投手，就必須在自己的登板日，找到辦法穩定拿下出局數。」加上今日登板成績，佐佐木朗希春訓合計8.2局，ERA攀升到驚人的15.58。特別是今日在沒有被敲安的情況下留下五分責失分，控球問題若無法解決，在開季就進入先發輪值將造成隱憂。