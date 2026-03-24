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今（24）日洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前記者會受訪時談到，陣中幾位受傷的主力的復健狀況，並預計會在五月下旬逐漸歸隊。艾德曼（Tommy Edman）休賽季接受右腳踝手術，確定將從傷兵名單開季。羅伯斯指出：「我們認為他在5月底左右回歸是比較現實的時間點。」艾德曼具備內外野守備能力的多功能性，加上去年出賽97場、敲出追平生涯最多的13支全壘打，對球隊戰力相當重要。去年為道奇繳出好表現的史內爾（Blake Snell）將以IL開季。去年ㄧ直到8月才回歸例行賽的史內爾，最終繳出11場先發、5勝4敗、防禦率2.35的成績。本季春訓期間他再次出現肩膀不適，目前仍持續調整狀況。羅伯斯表示：「史內爾的時程也差不多，回歸前需要進行復健登板。」他也補充，最近一次牛棚觀察中，Snell球速約落在90至91英里（約145至146公里），「看起來狀況不錯，他本人也表示身體是健康的」，強調復原進度正穩定推進中。