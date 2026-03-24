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效力於芝加哥小熊隊的台美混血重砲「龍仔」龍恩（Jonathon Long），在今年大聯盟春訓熱身賽中繳出極具震撼力的成績單，OPS（攻擊指數）更是高達。然而，小熊球團仍決定將他下放至小聯盟訓練營，確定無緣大聯盟開季。對此，小熊總教練康索（Craig Counsell）親自說明調度原委，並給予這位年輕新秀極高的評價，表示「龍仔」在今年春訓熱身賽表現相當亮眼，共出賽9場，在21個打數中擊出7支安打，其中包括一發全壘打，貢獻2分打點。他在打擊端展現了優異的長打力與選球眼，繳出打擊率、上壘率、長打率的優質數據，OPS（攻擊指數）更是高達儘管繳出準大聯盟級的表現，但小熊球團考量到「龍仔」在自家農場排名第7，且目前大聯盟一壘位置已有布許（Michael Busch）坐鎮。為了不讓他留在替補席荒廢手感，球團決定讓他從小聯盟3A開季，以確保他能穩定先發出賽，累積更多實戰打席與經驗。對於這次下放，總教練康索給出了非常正面的訊息，表示希望「龍仔」能持續上場比賽。他更強調，「龍仔」現在的狀態距離大聯盟其實「僅有一步之遙」。康索坦言：「通常我們不會對還沒進40人名單的年輕球員這麼說，但對他（龍仔）來說，事實就是如此。」這番話無疑是對「龍仔」實力的最大肯定，也暗示只要3A 表現持續穩定，他隨時都有可能被拉上大聯盟支援。「龍仔」在春訓證明了自己有能力對抗大聯盟等級的投手，接下來他將在3A持續精進防守與打擊穩定度。對於台灣球迷而言，除了關注費仔以及鄧愷威的大聯盟動態外，這位混血強打何時能正式踏上大聯盟球場，也將是本季的一大看點。