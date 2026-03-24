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▲何品室融官辦熱身賽打出全能身手，高機率進入樂天桃猿開季一軍名單，甚至有望角逐先發外野席位。（圖／樂天桃猿）

中職37年熱身賽進入最後一周賽程，樂天桃猿20歲小將何品室融熱身賽手感火燙，累積24打數狂敲12支安打，其中包含5支長打，暫居打擊、安打雙冠王。樂天桃猿過去堪稱打擊王量產地，算上前身Lamigo桃猿，過去10年有8次是桃猿球員拿到打擊王，如今何品室融熱身賽意外竄出，也成樂天桃援外野布局甜蜜的煩惱。何品室融畢業於穀保家商，2024年選秀第2輪加入樂天桃猿，去年季後賽成為黑馬入選，兩度代打建功受到球迷關注，休賽季參與東盟維持手感，熱身賽則繳出搶眼發揮。官辦熱身賽幾乎坐穩開路先鋒的何品室融，靠著優異球棒控制力，於24打數狂敲12支安打，其中包含4支二壘安打、1支三壘安打，並選到5次四壞保送，打擊三圍為突破天際的.500/.600/.750，除打擊、安打都居冠之外，OPS+291也是全聯盟第一。且由於何品室融多半擔任開路先鋒，時常開局就面對到對手洋投，交手中信兄弟勝騎士、台鋼雄鷹後勁等高階洋投，皆能敲出扎實安打，也為如今恐怖成績背書。樂天桃猿過去就以量產打擊王聞名，算上前身Lamigo桃猿，自2016年以來的10季間，有8季的例行賽打擊王由桃猿球員拿下，包含兩次4連霸，2016年到2019年的王柏融（2次）、陳俊秀與林立，2021至2024年的陳俊秀、林立（2次）與梁家榮，幾乎成壟斷態勢。如今何品室融扮演黑馬殺出，熱身賽打出全能身手，不僅幫助他高機率進入開季一軍名單，甚至有望角逐先發外野席位。且樂天桃猿外野原本就人手充沛，2位核心陳晨威、林立卡位固定先發情況下，如今再加入新生代的何品室融，該如何安排先發，成為教練團甜蜜的煩惱。綽號別稱：和平出生日期：2005年09月18日（20歲）身高體重：185公分、81公斤投打習慣：右投左打守備位置：外野手、內野手出生地點：中華民國臺灣省花蓮縣所屬族裔：阿美族最高學歷：穀保家商中職選秀：2024年季中選秀會樂天桃猿隊第2指名簽約金額：410萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）職棒月薪：8萬元新台幣（2024年）