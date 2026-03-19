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中華職棒37年熱身賽持續熱戰，統一獅昨戰交手味全龍，第5局派出22歲小將鍾允華，原本就擁有不錯球速條件的他，春訓調整到位，昨戰上場後狂飆火球「亮紅燈」，更一度投出155公里火球，讓球迷全嚇傻，「統一獅運科投手部門太強了吧」、「熱身賽155？浩哲太扯」、「培養成下一個古林」鍾允華此戰接替先發投手郭俊麟，於第五局登場，成功解決味全龍主力曾聖安、李凱威，其中面對李凱威的打席，6球幾乎全直球攻擊好球帶，除了首球149公里之外，其餘全部「亮紅燈」上到150公里，極速達到155公里，最後李凱威打出游擊滾地球出局。鍾允華去年首登一軍舞台，出賽25場、防禦率4.68，25局投球就出現15次保送，控球不穩定成為主要課題，總教練林岳平也曾點出鍾允華投球姿勢不固定的狀況，但春訓至今表現卻相當驚艷。根據《野球革命》數據顯示，鍾允華去年速球均速147公里，本就是擁有高球威的他，今年春訓更將球速進一步提升，本場更狂飆讓球迷血脈噴張的超級火球，至今熱身賽出賽3場還沒掉分，總計3局只被敲出1安打、1次三振，未有保送出現。球迷看見鍾允華球威再度進化，紛紛讚嘆統一獅獨創的運科投手部門，自去年開始受到關注的投手教練曾浩哲，也被點名是大功臣，「浩哲教練真強」、「開季一軍直接多一位火球男牛棚」、「現在中職真的越來越不一樣了150隨便一把抓一大票」