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中信兄弟昨戰於中職37年熱身賽迎戰樂天桃猿，終場12：5大勝，第五局蟬聯中職游擊金手套獎6連霸的「小可愛」江坤宇，接球時罕見發生漏球，隨即快速撿起仍成功刺殺打者，片段在Threads上引發討論，不少中信兄弟球迷笑說看到根本賺到，「根本奇景」、「看一次少一次的概念」、「這個看到的機率大概跟中樂透一樣」江坤宇隨中華隊結束經典賽賽程後，返回母隊中信兄弟參與官辦熱身賽，昨戰3打數出現1安打、2打點，維持不俗打擊手感，還因第五局接球烏龍登上社群媒體。該局中信兄弟換上余謙登板，1出局後面對劉子杰，被打出游擊方向滾地球，江坤宇隨即低身接球，結果手套意外沒有收乾淨，球從裡面掉出，但江坤宇仍快速撿起後長傳一壘封殺跑者，江坤宇當下也搖搖頭看向手套，似乎對自己意外的守備狀況也不滿意。江坤宇過去6年不僅蟬聯中職游擊手金手套獎，去年更寫下守備率.990的史詩級成績，整季在游擊區111場出賽、958.2局累積484次守備機會，竟只發生5次失誤，等於球迷只有1.03%機率看到他失誤，怪不得讓昨天觀看熱身賽的球迷大呼，看到他漏球，竟然會有一種「賺到」的感覺。