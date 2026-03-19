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▲中信兄弟今日宣布簽下新洋投馬奎爾，是新球季簽下的第6位洋投。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟球團今日（19）正式宣布，與現年 26 歲的委內瑞拉籍右投手馬奎爾（Angel Macuare）完成簽約。馬奎爾目前已抵達台灣加入團隊春訓，未來將披上黃衫43號成為猛象軍團的新成員。這位擁有強大三振能力的強力右投，預計將隨中信兄弟二軍前往墨西哥出戰 BCL（Baseball Champions League） 賽事，透過高強度國際賽為新球季熱身。現年26歲的馬奎爾，2016年以國際自由球員身份加盟休士頓太空人隊後，曾多次入選《Baseball America》與《FanGraphs》的太空人體系前 40 大新秀，被視為極具潛力的農場新血。馬奎爾表現最突出的便是優異的奪三振能力，在其8年的小聯盟生涯中，合力飆出372次三振，K/9值長期維持在9以上的頂尖水準。職業生涯最高層級達3A的馬奎爾，過去曾效力於太空人、馬林魚及雙城隊。2021年他曾獲選進入亞利桑那秋季聯盟（AFL）的Glendale Desert Dogs隊，與全美職棒最頂尖的新秀同場競技，並在2A賽事中多次展現單場飆出雙位數三振的強悍實力。馬奎爾不僅擁有超過50場的小聯盟先發經驗，展現其穩定的投球續航力，更曾在2024年球季於馬林魚2A與3A之間，靈活變換先發與長中繼角色，並拿下多場救援成功。這種「全能投手」的特質，加上他在委內瑞拉冬季聯盟累積的豐富實戰經驗，將讓教練團在面對不同戰況時，調度更加得心應手。在抵達台灣後，馬奎爾也立即投入團隊春訓的行程，他也將與羅戈（Nivaldo Rodriguez）、勝騎士（Mario Sanchez）、陶樂（Kyle Tyler）、黎克（Nick Nelson）以及德保拉（José De Paula）組成強大的洋投陣線。球團期盼這6位各具特色的外籍戰力，能帶給猛象軍團更穩定的先發輪值深度，在漫長的球季中保持強大的競爭力，與隊友們攜手為中信兄弟奪回榮耀！