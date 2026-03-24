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鄧愷威： 出賽6場（10.2局），投出7三振、6四壞，防禦率為出色的2.53（僅失3分）。





出賽6場（10.2局），投出7三振、6四壞，防禦率為出色的2.53（僅失3分）。 Blubaugh： 出賽6場（10.2局），投出8三振、3四壞，表現同樣犀利（僅失1分）。





出賽6場（10.2局），投出8三振、3四壞，表現同樣犀利（僅失1分）。 Weiss： 出賽4場（10.3局），投出7三振、8四壞，防禦率相對較高（失4分）。





休士頓太空人隊的開季投手布局今日正式揭曉。球團宣布將右投手阿里格蒂（Spencer Arrighetti）下放至3A，這項異動不僅宣告了開季5人先發輪值的名單，也讓台灣好手躋身大聯盟開季名單的機會大幅增加，有望以「長中繼」身份展開新賽季。由於太空人在4月份面臨28天內打26場比賽的高強度賽程，原先曾考慮採用6人輪值以保護陣中投手，特別是甫從日職西武獅轉戰美職的強投。不過，總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，考量到4月11日前仍有休息日緩衝，球隊決定維持5人輪值，將名額留給牛棚戰力。目前太空人的前4號先發已確定為、布朗（Hunter Brown）、伯羅斯（Mike Burrows）以及哈維爾（Cristian Javier）。原本與阿里格蒂競爭第5號位置的資深右投麥考勒斯（），在阿里格蒂被下放後順勢卡位成功。球團選擇讓阿里格蒂回到3A持續以先發身分拉長局數，是為了確保在4月中旬需要第6名先發時，他能隨時做好準備。隨著阿里格蒂離隊，太空人牛棚急需能負荷長局數的「雙功能」投手。總教練艾斯帕達指出，由於開季先發投手不一定能馬上投滿100球，牛棚中需要多名具備長中繼能力的投手待命。目前在40人名單中的、布魯伯（AJ Blubaugh）以及魏斯（Ryan Weiss）是三大熱門人選。以下為三人在春訓的累積表現：外界預測，太空人極大機率會在鄧愷威、布魯伯與魏斯三人中挑選兩人進入開季26人名單。鄧愷威雖然保送率略高，但其耐操性與過去兩年在先發、後援角色切換的經驗，讓他成為教練團眼中的即戰力。此外，三人皆具備升降選擇權（Options），調度靈活性也成為優勢。隨著例行賽即將開打，鄧愷威是否能繼2024、2025賽季後，連續第三年站上大聯盟舞台，並在太空人強大的投手群中佔有一席之地，全台球迷都拭目以待。